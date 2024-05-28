إيلاف من لندن: أجبر المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين جامعة مانشستر البريطانية على تأجيل الامتحانات بعد احتلال مبنى الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة إن المتظاهرين المرتبطين بمعسكر المقاومة من أجل فلسطين القريب "قاموا باحتلال قاعة ويتوورث بشكل غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبعد أن "رفضت" المجموعة إخلاء المبنى للسماح بمواصلة امتحانات الطلاب، وبعد أن أوقفت الشرطة دخول المزيد من الطلاب مساء الاثنين، قالت جامعة مانشستر إنه تم تفعيل خطط طوارئ الامتحانات.

وسيجري الطلاب الآن اختباراتهم في مواقع مختلفة وسيتم إرسال الترتيبات الجديدة عبر البريد الإلكتروني.

تعطيل الامتحانات عمدا

وقالت الجامعة إن تصرفات المتظاهرين كانت "مخيبة للآمال للغاية"، وأضافت: "إن تعطيل الامتحانات عمدًا ينتهك بشكل واضح معايير السلوك والسلوك لدى الطلاب، على النحو المبين في ميثاقنا الطلابي ولوائح تأديب الطلاب".

وقالت الجامعة أيضًا إنها اتصلت بشركة مانشستر الكبرى للإطفاء والإنقاذ بشأن الاحتلال ومخاطره "والتي تتجاوز بكثير تلك التي رأيناها سابقًا".

ويطالب المحتلون في قاعة ويتوورث هول الجامعة بفتح مفاوضات بشأن إنهاء شراكتها مع شركة BAE Systems - وهي شركة دفاع بريطانية زودت إسرائيل بالأسلحة، وكذلك بشأن قطع العلاقات مع جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس.

كما طالب المتظاهرون بعدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد المتورطين في الاعتصام أو عمليات الاحتلال أو غيرها من المظاهرات.

بيان

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت المجموعة الاحتجاجية بيانا كررت فيه مطالبها وقالت: "لدينا السيطرة الكاملة على هذا المبنى، الذي من المقرر أن يعقد مئات الطلاب للامتحانات الأسبوع المقبل".

وأضاف "لن نغادر حتى تلتزم الجامعة بعدم تأديب أي طلاب متظاهرين والدخول في مفاوضات حول المطالب الأخرى".

وحسب قناة (سكاي نيوز) يمثل هذا الحدث الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في غزة من قبل الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 16 طالبًا من طلاب جامعة أكسفورد بعد تنظيم اعتصام في مبنى الحرم الجامعي.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها مجموعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين على الإنترنت الشرطة وهي تدفع المتظاهرين من درجات مبنى المكاتب.

ولا تزال معسكرات الطلاب قائمة في كامبريدج، كما شوهدت في نيوكاسل وبريستول ودبلن وليدز.

