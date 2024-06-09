إيلاف من بيروت: بعد الصعود الصاروخي لليمين المتطرف في أوروبا، فإن مفهوم هذا التوجه السياسي يرتبط بالتطرف والعنصرية والقومية، وغيرها من مفاهيم ر"فض الآخر" وتفضيل التوحد مع الذات.

والمثير للجدل أن هذه المفاهيم تبدو أبعد ما تكون "نظرياً على الأقل" عن العقل الأوروبي، والإرث الحضاري للقارة العجوز، إلا أن التغيرات العالمية في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتلعق بتحركات اللاجئين، وتأثيرات المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية العالمية، كان لها تأثيرها على ظهور اليمين المتطرف بهذه الصورة التي تثير مخاوف الكثيرين مما سيحدث غداً في "القارة العجوز".

وبعيداً عن أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا، أو حتى التأثيرات القادمة جراء صعوده، يتوجب علينا العودة "للجذور" ومعرفة التعريف السياسي القاموسي لمعنى "اليمين المتطرف"، وفقاً لمصادر ومرجعيات سياسية ومعلوماتية عالمية:

تعريف سياسي لليمين المتطرف:

هو طيف من الفكر السياسي يميل إلى أن يكون محافظا بشكل جذري ، وقوميا شديد التطرف في قوميته، واستبداديا في كثير من الأحيان ، وغالبا ما يتضمن أيضا ميولا قومية .

الاسم مشتق من الطيف السياسي بين اليسار واليمين ، حيث يعتبر "اليمين المتطرف" أبعد عن المركز من اليمين السياسي القياسي.

الفاشية والنازية

تم استخدام "سياسة اليمين المتطرف " لوصف تجارب الفاشية والنازية، وتشمل التعريفات المعاصرة الآن الفاشية الجديدة ، والنازية الجديدة ، والموقف الثالث ، واليمين البديل ، والتفوق العنصري ، والأيديولوجيات أو المنظمات الأخرى التي تتميز بجوانب استبدادية، قومية متطرفة، شوفينية ، معادية للأجانب ، ثيوقراطية ، عنصرية ، بل ولديها آراء غاية في الرجعية.

ماذا فعل هذا التيار السياسي؟

أدت سياسات اليمين المتطرف إلى القمع والعنف السياسي والاستيعاب القسري والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد مجموعات من الناس على أساس دونيتهم ​​المفترضة، أو تهديدهم المتصور للمجموعة العرقية الأصلية أو الأمة أو الدولة أو الدين القومي أو الثقافة السائدة أو المؤسسات الاجتماعية المحافظة.

ما هو جوهر رؤية اليمين المتطرف؟

جوهر رؤية اليمين المتطرف للعالم هو "العضوية"، وهي فكرة أن المجتمع يعمل ككائن حي كامل ومنظم ومتجانس.

ويتكيف هذا المفهوم مع المجتمع الذي يرغبون في تكوينه أو إعادة تشكيله (سواء على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو العرق)، ويقودهم ذلك إلى رفض كل شكل من أشكال العالمية لصالح العشق الذاتي والخوف من الآخر ، أو بعبارة أخرى إضفاء المثالية على "نحن" " باستثناء "هم".