إيلاف من أمستردام: جيدي ماركوسزور، الذي وصف اليهود بـ “الخونة” لانتقادهم إسرائيل، هو عضو بارز ولكنه مثير للانقسام في الجالية اليهودية في أمستردام.

ماركوسزور، عضو مجلس الشيوخ الهولندي المولود في تل أبيب والذي تم اختياره الأربعاء لتولي منصب وزير الهجرة في البلاد، تشاجر حول السياسة مع المدرسة الثانوية بأكملها في مجتمعه اليهودي ذي الميول اليسارية، حسبما قال والد ماركوسزور لصحيفة إن آر سي اليومية.

من المؤكد أن جيدي ماركوسزور، المتشدد الذي سيسعى على الأرجح إلى قلب سياسة الهجرة التي قاومت محاولات الإصلاح المتعددة، سيكون لديه الكثير من الفرص للاستماع إلى المنتقدين.

لكن مارزكوسزور سيمثل أيضاً الملايين من الهولنديين الذين يدعمون هدفه، كما ظهر في انتخابات العام الماضي التي رفعت حزب ماركوسزاور اليميني المتطرف من أجل الحرية إلى السلطة تحت قيادة السياسي المناهض للإسلام والمؤيد لإسرائيل خيرت فيلدرز.

اليمين في صعود بسبب موجات الهجرة

ويأتي تعيين ماركوسزور في أعقاب مكاسب غير مسبوقة لحزبه في الانتخابات الهولندية ومكاسب كبيرة له وللحركات الشقيقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي، حيث أدى رد الفعل العنيف ضد الهجرة الجماعية وغيرها من السياسات اليسارية إلى تعزيز نفوذه.

ووصف ماركوسزور في خطاب ألقاه في البرلمان عام 2021 سياسة الهجرة الهولندية بأنها "جريمة ضد الشعب الهولندي"، وانتقد وصول مئات الآلاف من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط إلى هولندا ليس فقط ولكن أيضًا الإنفاق الضخم لأموال الضرائب على آلاف الأوكرانيين الفارين من الحرب.

حظر "الخونة اليهود"

في عام 2010، دعا ماركوسزور في بيان له إلى حظر "الخونة" اليهود من المجتمع إذا أيدوا تقرير غولدستون للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل في العام السابق بارتكاب جرائم حرب في غزة.

في عام 2018، قررت منظمة الجاليات اليهودية في هولندا، أو NIK، أنها لم تعد قادرة على استيعاب تصريحات ماركوسزور، وقامت بطرده من مجلس إدارتها بسبب ما أسمته "نمطًا طويلًا من الإهانات ولغة التهديد والترهيب اللفظي".

ومن المقرر أن يعمل ماركوسزور مع سياسيين آخرين في منصب نائب رئيس الوزراء، وهو اللقب الذي يعني تحمل بعض المسؤوليات، ولن يتولى فيلدرز منصب رئيس الوزراء، بل سيتنازل عن منصبه لديك شوف، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب، وقد اتفق حزب فيلدرز وشركاؤه في الائتلاف على تعيين شخص غير حزبي لرئاسة الوزراء لتسهيل اتفاق تقاسم السلطة.

يساعد في حراسة المنشآت اليهودية

وقد شارك ماركوسزور في فعاليات المجتمع اليهودي لسنوات، بما في ذلك من خلال التطوع لتوفير الأمن للمناسبات المجتمعية، وفي إحدى المناسبات في وقت ما قبل عام 2010، استجوبته الشرطة بشأن حيازته سلاحًا ناريًا بالقرب من منشأة للجالية اليهودية كان يساعد في حراستها.

وكان ماركوسزور، الذي تدرب على إطلاق النار في نادي مكابي الرياضي اليهودي، يحمل تصريح حمل السلاح لكن الشرطة اشتبهت في أنه انتهك شروطه، تم إسقاط القضية ولم تتم محاكمة ماركوسزور ولم يواجه أي عواقب قانونية أخرى.

ردة فعل المنظمات الداعمة للفلسطينيين

وصف زعيم منتدى الحقوق، وهي منظمة مؤيدة للفلسطينيين أسسها رئيس الوزراء السابق الذي اتهمه اليهود الهولنديون بمعاداة السامية، يوم الأربعاء تعيين ماركوسزور بأنه "الأكثر إثارة للقلق" حتى الآن من قبل الائتلاف المكون من أربعة أحزاب بقيادة فيلدرز.

ماركوسزور، الذي نادراً ما يجري مقابلات مع وسائل الإعلام، اختار باستمرار الصمت عندما يُطلب منه الرد على انتقادات اليسار حول سياساته أو مخاوفه بشأن أسلوبه، وهذا التفضيل للظهور الإعلامي المنخفض لم ينقذه من الفضائح السياسية.