إيلاف من لندن: "نحن نحبك يا بابا"، بهذه الكلمات تمنى الأطفال الملكيون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، عيد أب سعيداً، حيث يصادف اليوم عيد الأب العالمي.

وقال أبناء العائلة الملكية الأطفال، في منشور على موقع إنستغرام يوم الأحد: "نحن نحبك يا بابا We love you, Papa"، إلى جانب صورة لثلاثتهم مع الملك المستقبلي على شاطئ البحر".

وكانت والدتهم الأميرة كيت التي تخضع للعلاج الكيميائي ضد السرطان، الصورة في عام 2024، بحسب ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نشر ويليام صورة له ولوالده الملك تشارلز، وهما يلعبان كرة القدم بمناسبة عيد الأب. وفي الصورة، الأمير الشاب يبتسم بينما يقف هو والملك المستقبلي في الحديقة.

وتم تصوير الشاب الملكي وهو يرتدي سروالاً وقميصًا مخططًا، بينما يبدو تشارلز مسترخيًا في سترة مزدوجة الصدر.

وكان تم التقاط صورة الملكين المستقبليين في 12 يونيو 1984 في حدائق قصر كنسينغتون.

في وقت لاحق من نفس العام، أصبح لدى ويليام أخ أصغر، حيث ولد دوق ساسكس الأمير هاري في سبتمبر.

كأس أوروبا

وقالت قناة (سكاي نيوز): وبالإضافة إلى الاحتفال بعيد الأب، ربما تكون الصورة التي تحمل طابع كرة القدم بمثابة إشارة إلى المباراة الافتتاحية لإنكلترا في بطولة أوروبا، والتي تقام مساء الأحد.

كما نشر حساب العائلة المالكة على X أيضًا لقطات أرشيفية للملك عندما كان طفلاً مع والده، الأمير الراحل فيليب.

ويأتي ذلك بعد يوم من مشاركة الزوجين في موكب الاحتفال العسكري Trooping of the Colour بمناسبة عيد ميلاد الملك في قصر باكنغهام يوم السبت.

وانضمت إلى أمير ويلز زوجته الأميرة كيت، في أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

وكان معهم أيضًا أطفالهم الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، وأصغرهم ليس غريبًا على الأضواء في مثل هذه الأحداث.