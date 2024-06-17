إيلاف من لندن: شارك العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا وأعضاء من العائلة الملكية، اليوم الإثنين الخدمة السنوية لإحياء ذكرى وسام (الرباط القديم - Garter Day).

وأقيم الاحتفال بأقدم وسام في بريطانيا، في قلعة وندسور. وهو يأتي بعد عطلة نهاية أسبوع من المهرجانات الملكية التي بدأت بحفل الموكب العسكري يعيد ميلاد الملك Trooping the Color يوم السبت، والذي شهد عودة الأميرة كيت لأول مرة إلى الواجبات العامة منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.

وفي اليوم التالي، حضر الملك تشارلز مسابقة كارتييه لكأس الملكة للبولو في إيغام، ساري، بينما شارك ساسكس تحية مؤثرة لعيد الأب من قبل الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وسيدخل احتفال اليوم التاريخ أيضًا باعتباره أول مشاركة للمستشارة الملكية، رئيسة جهاز الاستخبارات الداخلي إم آي 5 التجسس السابقة البارونة مانينغهام بولر، التي منحها الملك الوسام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

أعضاء جدد

وتم اليوم الإثنين، ترقية أربعة أعضاء جدد إلى رتبة وسام الرباط، وعضويتهم محدودة للغاية، وهم اللورد لويد ويبر، الملحن، واللورد كاكار، أستاذ الجراحة الفخري في جامعة كوليدج لندن، واللورد بيتش، قائد القوات الجوية، سيصبحون مرافقين للفرسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 21.

يذكر أنه يتم اختيار الأعضاء لوسام الرباط حصريًا من قبل الملك البريطاني، مما يعني أن الملك تشارلز لم يكن بحاجة إلى الحصول على موافقة الحكومة على التعيين.

تاريخ

وكان تم إنشاء وسام الرباط في عهد الملك إدوارد الثالث في العصور الوسطى، "وكان مستوحى جدًا من حكايات الملك آرثر وفروسية فرسان المائدة المستديرة لدرجة أنه أنشأ مجموعته الخاصة من الفرسان الشرفاء، والتي أطلق عليها اسم وسام الرباط".

وكان الفرسان، الآن من الذكور والإناث، مخصصين فقط للطبقة الأرستقراطية، ولكن اليوم يتم اختيارهم من خلفيات مختلفة لتكريم خدمتهم العامة.

وأصبح الملك تشارلز الثالث الآن صاحب وسام الرباط الأكثر نبلاً - فهو يعين الأعضاء بنفسه. ويتم تقسيم الأعضاء الحاليين إلى الفرسان ورفاق السيدات، والفرسان الغريبين، ورفيق السيدات والفرسان الملكيين ورفيق السيدات.

حملة الوسام

وفي الآتي قائمة بالفرسان الملكيين والسيدات في الترتيب: الملك تشارلز، الأمير إدوارد دوق كينت، الأميرة آن، الأمير ريتشارد دوق غلوستر، الأميرة الكسندرا، الأمير أندرو دوق يورك، الأمير إدوارد دوق إدنبره، الامير ويليام، الملكة كاميلا.

أما حملة وسام الرباط فخريا من العائلات الملكية الأجنبية فهم: مارغريت الثانية، ملكة الدنمارك، كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، الملك خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا، الأميرة بياتريكس ملكة هولندا، امبراطور اليابان اكيهيتو، هارالد الخامس، ملك النرويج، فيليبي السادس ملك إسبانيا، ويليم ألكسندر ملك هولندا.

المدعوون

أما باقي الفرسان والسيدات المرافقين، الذين تمت دعوتهم بسبب عملهم أو إنجازاتهم، فهم: جيمس هاملتون دوق أبركورن، البارون بتلر أوف بروكويل سكرتير مجلس الوزراء السابق، السير جون ميجور رئيس الوزراء الأسبق، البارون لوس اللورد تشامبرلين السابق، السير توماس دن اللورد الملازم السابق، البارون فيليبس وورث ماترافرز اللورد رئيس القضاة السابق، البارون ستيراب، رئيس أركان الدفاع السابق، البارونة مانينغهام بولر المدير العام السابق لجهاز الأمن أم ىي 5، البارون كينغ أوف لوثبيري المحافظ السابق لبنك إنكلترا، البارون شاتلوورث الخامس اللورد ملازم لانكشاير، آلان بروك الفيكونت بروكبورو الثالث اللورد في انتظار الملك، السيدة ماري فاغان، اللورد الملازم السابق هامبشاير، البارون غاسكوين سيسيل ماركيز سالزبوري والزعيم السابق لمجلس اللوردات، السيدة ماري بيترز الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية واللورد ملازم بلفاست السابق، البارونة آموس الرئيسة السابقة لمجلس اللوردات، السير توني بلير رئيس الوزراء الأسبق، البارونة أشتون من أبهولاند الزعيمة السابقة لمجلس اللوردات، البارون باتن أوف بارنز، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة البريطانية.

