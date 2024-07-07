إيلاف من باريس: أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تقدم تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأكبر عدد من المقاعد.

وحسب التقديرات الأولية فإن نتائج الجولة الثانية تشير إلى حصول الجبهة الشعبية الجديدة على مابين 172-192 مقعدا، فيما حصل التجمع الوطني في أقصى اليمين على مابين 132-152.

وتضع هذه النتائج تحالف الجبهة الشعبية على الطريق لتحقيق فوز غير متوقع على حزب التجمع الوطني اليميني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان.

وكان تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي متقدماً بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في المعركة على المركز الثاني، وفقاً لهذه للاستطلاعات.

وقد حصل وفق أولة النتائج ائتلاف "معا" المنتمي لتيار الوسط على مابين 150 و180 من المقاعد.

ويحتاج أي تكتل الحصول على 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي.

نسبة مشاركة لم تحدث منذ عام 1981

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية 59.71 % عند الساعة الخامسة (توقيت باريس) حسب وزارة الداخلية، مقابل 59.39 % خلال الدورة الأولى.

وتعد هذه النسبة الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة العام 1981 (61.4 %) والتي تلت انتخاب فرانسوا ميتران رئيسا للجمهورية.

وتقدر نسبة المشاركة في الدورة الثانية الأحد بـ67.1 % وفقاً لمعهد إيبسوس-تالان، بحسب تقرير فرانس24.

ما الذي حدث حتى الآن؟:

- حصول الجبهة الشعبية الجديدة على مابين 172-192 مقعدا، فيما حصل التجمع الوطني في أقصى اليمين على مابين 132-152.

- حصل تحالف ماكرون وفق النتائج الأولية على مابين 150 و180 من المقاعد.

- نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 67.1 % وفق تقديرات معهد إيبسوس-تالان.

- تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان ورئاسة جوردان بارديلا نتائج الجولة الأولى بنسبة 33.15 %.

- جاءت "الجبهة الشعبية الجديدة" ممثلة لليسار في المرتبة الثانية بنسبة 27.99 % في الجولة الأولى.

- حل ائتلاف الرئيس ماكرون ثالثا بنسبة 20.04 % بالجولة الأولى.