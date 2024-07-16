إيلاف من لندن: في إطار تطبيق البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والذي نص على تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بصورة أكبر في تنمية الاقتصاد العراقي، أطلقت الحكومة العراقية مناقصة عامة ذات مرحلتين لاختيار شريك خاص لإعادة تأهيل وتوسيع وتمويل وتشغيل وصيانة مطار بغداد الدولي بموجب عقد شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان أن الأطراف المهتمة مدعوة للرد على طلب الحكومة للحصول على وثيقة شروط التأهيل ليتم إدراجها في القائمة المختصرة للمناقصة.

وأضاف البيان المشترك بين وزارة النقل والشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية في العراق أن الشركات التي تفي بالمتطلبات القانونية والفنية والمالية المنصوص عليها في وثيقة شروط التأهيل يجب عليها التقديم وفقًا للشروط المفصلة في وثيقة شروط التأهيل.

وجاء في البيان أنه سيتم السماح فقط للمتقدمين المؤهلين بموجب عملية شروط التأهيل بالمشاركة في المرحلة التالية من المنافسة، والتي ستكون طلب تقديم العطاء (RFP)، وبعد ذلك سيتم اختيار مقدم العطاء الفائز لتنفيذ المشروع وفقًا لأمر سلطة الائتلاف للعقود العامة رقم 87 لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

ويعد مطار بغداد الدولي أهم مطار استراتيجي لجمهورية العراق، باعتباره البوابة الدولية الرئيسية للبلاد وأكبر مطار دولي فيها، حيث قدم خدمات لأكثر من 3 ملايين مسافر في عام 2023.

ومن المتوقع أن يقوم الشريك الذي سيتم اختياره من القطاع الخاص بتحديث وإعادة تأهيل البنية التحتية للمطار، وتوسيع مرافق صالات الركاب والشحن لتلبية الطلب على حركة المسافرين، وإدارة المطار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك معايير اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي، لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المطار.

ومن جانبه قال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه "المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة العراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مطاراتها أمام الاستثمارات الدولية الخاصة".

وأضاف أنها "خطوة من شأنها الارتقاء بقطاع الطيران إلى المعايير الدولية".

يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، تعمل كمستشار رئيسي للمعاملات في هذا المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص وتساند حكومة العراق في تنفيذ مناقصة مفتوحة وتنافسية.

وفي الشهر الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية أظهرت "معدل نمو سنوي مركب قدره 15.7 بالمئة في الحركة الجوية" في السنوات الأخيرة، مع وصول أكثر من 3.4 مليون مسافر إلى العاصمة العراقية في العام الماضي.

وقالت إن مؤسسة التمويل الدولية اقترحت بناء صالة سفر ووصول جديدة لزيادة سعة المطار إلى ما يصل إلى تسعة ملايين مسافر سنويًا.

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت مؤخرًا عن تنفيذ 12 مشروعًا ضخمًا لتطوير مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها ستنجز بالكامل خلال العام المقبل.

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، إن "المرحلة الثانية لتطوير مطار بغداد الدولي ستنطلق من خلال تنفيذ 12 مشروعًا ضخمًا، ستلبي معظم احتياجات تطويره من حيث الخدمات الجوية وزيادة أعداد الطائرات والوجهات، ووفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني".