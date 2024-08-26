إيلاف من تل أبيب: أقامت الأسيرة الإسرائيلية العائدة من أسر "حماس"، نوا أرغاماني، حفلاً صيفياً كبيراً مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بـ "عودتها إلى الحياة" بعد 246 يوما قضتها في غزة قبل إنقاذها.

بعد ما يقرب من 11 شهرا من الهجوم الذي شنته حماس على مهرجان موسيقى سوبر نوفا في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، رحبت أرغاماني، 26 عامًا، بلحظة قصيرة "للاحتفال بالحياة"، كما أطلقت عليه.

وقالت لحشد من أحبائها في مقطع فيديو بثته القناة 12: "ليس من المثالي أن نقيم هذا الحفل بينما لا تزال هناك حرب، بينما جنودنا في ساحة المعركة، بينما لا يزال 109 من الرهائن هناك في غزة، ومن بينهم شريكتي أفيناتان أور، التي نفتقدها بشدة".

وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، يسعدني أن أحتفل بالحياة نفسها معكم جميعاً، لكي نتذكر أنه علينا أن نقدر كل يوم في هذه الحياة، علينا أن نحتفل بكل لحظة نعيشها ."

خلال الحفل، شوهدت أرغاماني وهي ترقص مع والدها، يعقوب، بينما قام الحاضرون برفع الثنائي، مع لافتة كبيرة معلقة فوق رؤوسهم مكتوب عليها، "سنرقص مرة أخرى".

وبعد 246 يوما في الأسر، كانت أرغاماني واحدة من أربعة إسرائيليين تم إطلاق سراحهم في مهمة حدثت في وضح النهار في 8 حزيران (يونيو) شهدت قيام القوات والشرطة الإسرائيلية بمداهمة مجمع تابع لحماس وسط وابل من إطلاق النار لإنقاذ الرهائن.

منذ إطلاق سراحها، أصبحت أرغاماني واحدة من أكثر المدافعين عن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، سعياً إلى إطلاق سراح أور والأسرى المتبقين.

وأقيم حفل ليلة الجمعة بعد عودتها من التحدث مع دبلوماسيي مجموعة السبع في قمة في طوكيو، حيث روت أحداث 7 أكتوبر والأيام التي قضتها في قبضة حماس.

خلال كلمتها في اليابان، قالت أرغاماني إنها "معجزة" أنها نجت من كل أسباب الموت، بما في ذلك القصف الإسرائيلي الذي وقع في أحد الأماكن التي كانت محتجزة فيها.