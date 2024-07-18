صعد منافسو المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الذين تفوق عليهم وحصل على ترشيح الحزب للرئاسة الأمريكية في وقت سابق، الواحد تلو الآخر إلى المنصة وأشادوا بالرئيس السابق في مؤتمر الحزب مساء الثلاثاء الماضي.

وكان ترامب يطل على المشهد بابتسامة عريضة من مكانه المميز في القاعة بينما يشاهد منافسيه السابقين نيكي هالي، ورون ديسانتيس، وفيفيك راماسوامي وهم يعبرون عن دعمهم الكامل لترشيحه.

وإذا كانت هناك أي شكوك في أن الحزب الجمهوري هو حزب ترامب، فإن مؤتمر الثلاثاء الماضي بدد تلك الشكوك.

وقالت هيلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والتي شكلت أقوى تحدٍ لترامب في وقت سابق من هذا العام: "في البداية، أود أن أوضح شيئاً هاماً وهو أنني أدعم ترامب بقوة".

وقالت إن ترامب طلب منها التحدث في المؤتمر الانتخابي الذي أقيم في ميلووكي باسم "الوحدة".

وأضافت أمام حشد كبير من أنصار ترامب: "من أجل أمتنا، علينا أن نقف مع دونالد ترامب".

أكدت هيلي في مايو/ أيار الماضي أنها ستصوت لصالح الرئيس السابق، وكان الخطاب الرئيسي الذي ألقته الثلاثاء الماضي هو تأييدها المباشر للمرشح الجمهوري حتى الآن. وعندما أعلنت تأييدها وقف ترامب وصفق.

ومع ذلك، لم يكن وصول السيدة هيلي إلى المؤتمر محل ترحيب من الجميع. فكان هناك أصوات تعبر عن الغضب والدهشة عندما اعترفت بوجود خلافات بينها وبين ترامب.

يحاول بعض الجمهوريين من أجل التسامح معها بعد شنها حملة عدوانية ضد مرشحهم المفضل. وفي وقت متأخر من السباق الرئاسي، تساءلت عما إذا كان ترامب يتمتع بالقدرة العقلية على تحمل العمل كرئيس للبلاد.

واستقبلتها صيحات الاستهجان عندما اعتلت المنصة، على الرغم من أنها سرعان ما غرقت وسط وابل من الهتافات.

وقال غريغوري سويتزر، الناشط المحافظ من تكساس، إنها تستحق صيحات الاستهجان.

وقال مات بوميلا، مندوب ولاية واشنطن الذي توقع لها أن تواجه صيحات الاستهجان في وقت سابق: "لقد بقيت في هذا السباق لفترة أطول بكثير مما كانت تحتاج إليه وتمكنت من تأجيل ما لا مفر منه. وقالت أشياء عن ترامب كانت سلبية على طول الطريق حتى النهاية".

واتضح الفارق الكبير في المواقف بين هيلي وترامب، تحديداً عندما دعت الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

عندما قالت في وقتٍ لاحقٍ إنها ستصوت لصالحه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أكدت أن الرئيس السابق سيكون "ذكيًا في التواصل مع ملايين الأشخاص الذين صوتوا لصالحي".

أثناء مؤتمر الثلاثاء الماضي، قالت لمؤيديها الذين ربما التزموا الحياد بعد خروجها من السابق: "ليس عليك أن تتفق مع ترامب بنسبة 100 في المئة حتى تعطيه صوتك – اقبل هذه النصيحة مني".

وقال وليام غانون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو هامبشاير ومندوب سابق لهيلي: "الليلة هي ليلة وحدتنا"، مؤكدًا أن ترامب اتخذ القرار الصحيح بدعوتها للتحدث. "أريد الفوز في الانتخابات الوطنية، لقد كانت خطوة حكيمة لإحضارها (للمؤتمر)".

وقابل الحضور صاحب المركز الثالث في الانتخابات التمهيدية لمرشح الحزب الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بترحيب وحماس أكثر مقارنة بهيلي.

كما حث الجماهير على الاحتشاد خلف ترامب ــ على الرغم من أنهم كانوا بالفعل يؤيدون بقوة مرشحهم الحالي. وقال ديسانتيس: "لا يمكننا أن نخذله، ولا يمكننا أن نخذل الولايات المتحدة".

وتحدث عن سن بايدن، وهي قضية تؤرق الحزب الديمقراطي حاليًا، قائلاً: "نحن بحاجة إلى قائد أعلى قادر على القيادة 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع".

من جهته، قال دانييل ويليس، رئيس منظمة شباب الجمهوريين في ولاية ديلاوير البالغ من العمر 25 سنة، إن ديسانتيس والسيدة هيلي بذلا ما يكفي "لسد الفجوة" بينهم وبين مؤيدي ترامب.

وخُصص الوقت المتبقي من المؤتمر – بعد إشادة قيادات الحزب بالرئيس السابق دونالد ترامب – لباقي حملة لمناقشة القضايا التي تحظى بالقدر الأكبر من اهتمام الجمهوريين مثل معابر المهاجرين على الحدود، والجريمة، والتعهد الكامل بهزيمة بايدن.

وقال تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، إن هناك "غزواً حقيقياً" تتعرض له الولايات المتحدة. واتهم بن كارسون، الذي خدم في حكومة ترامب، الديمقراطيين بـ "تمزيق الدستور".

قاد ترامب بنفسه ترحيبا حارا بمادلين برام، المرأة التي قُتل ابنها في نيويورك عام 2018، ودعا منذ ذلك الحين إلى سياسات صارمة ضد الجريمة.

قال المندوبون على الأرض إنهم مستعدون لتجاوز الانقسامات داخل الحزب حول الانتخابات التمهيدية وتركيز طاقة الحزب بدلاً من ذلك على الرئيس بايدن. وقالت مندوبة جورجيا بام لايتسي: "في نهاية المطاف، نحن جميعاً جمهوريون".