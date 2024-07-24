إيلاف من واشنطن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال كلمة طويلة أمام الكونغرس الأميركي استغرقت ما يقرب من 50 دقيقة، إن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وتحت إدارة مدنية فلسطينية لا تسعى إلى تدمير إسرائيل، داعيا إلى تحالف في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، أطلق عليه اسم "تحالف إبراهيم".

ودعا نتانياهو إلى غزة منزوعة السلاح يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل، وقال :"بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام، تلك هي رؤيتي حيال غزة".

وأضاف:"يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل."

صراع بين البربرية والحضارة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في غزة ليست "صراع حضارات، بل صراع بين البربرية والحضارة".

وأضاف في كلمته أمام الكونغرس: "إنه صراع بين من يمجدون الموت ومن يقدسون الحياة".

وفي بداية حديثه، قال نتنياهو: "نلتقي اليوم عند مفترق طرق في التاريخ. عالمنا في حالة اضطراب". وحث أمريكا على الوقوف مع إسرائيل، قائلاً: "لكي تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تقف أمريكا وإسرائيل معًا. لأن عندما نقف معًا، يحدث شيء بسيط للغاية: نحن ننتصر، وهم يخسرون".

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" شدد نتانياهو أمام اعضاء الكونغرس الاميركي الاربعاء على أن "محور الإرهاب" بقيادة إيران يهدد اسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.

وتابع: "عالمنا يشهد اضطرابات. في الشرق الأوسط، يواجه محور الإرهاب بقيادة إيران أميركا وإسرائيل وأصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. إنه صراع بين الهمجية والحضارة".

وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخاطب فيها الكونغرس الأمريكي.

ووصف نتانياهو المحتجين على الحرب في غزة والذين تجمعوا خارج مبنى الكابيتول بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران".

وأدلى نتنياهو بتعليقاته في كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس قاطعها عشرات النواب من الحزب الديمقراطي، والذين عبر بعضهم عن انزعاجهم من عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين والأزمة الإنسانية في حرب إسرائيل ضد حماس.

دعا نتانياهو إلى تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد إيران"، أطلق عليه "تحالف إبراهيم".

جاء ذلك خلال خطاب له في الكونغرس الأميركي، تجاوز 50 دقيقة، وتخلله عاصفة من التصفيق المتكرر.

وقال نتانياهو: "يمكن لأميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران".

وأضاف:"نتنياهو: التحالف الجديد سيكون امتدادا طبيعيا لاتفاقات إبراهيم.. وأضاف أن جميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف".

وتابع:"لدي اسم لهذا التحالف الجديد: تحالف إبراهيم".