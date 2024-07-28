نفى حزب الله ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وفي بيان صادر عن الحزب في لبنان، قال: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفياً قاطعاً الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفياً قاطعاً كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن سقوط قتلى في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، بعد إطلاق حزب الله لصواريخ، وفق قولها.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى سقوط الصاروخ على مجدل شمس إلى 11 والمصابين إلى 24 بينهم 6 بحالة خطرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن لمتابعة الأوضاع على الحدود الشمالية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيجري مشاورات عبر الهاتف بمشاركة وزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نحن نقترب من لحظة حرب شاملة في الشمال ضد حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن رئيس الأركان "يجري تقييماً للوضع" مع قائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية وأعضاء آخرين، في أعقاب الهجوم على منطقة مجدل شمس والحدود الشمالية مع لبنان.

Reuters

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن تحليلات الأنظمة المعلوماتية تؤكد أن الصاروخ أطلق على مجدل شمس من شمال قرية شبعا جنوب لبنان وأن حزب الله يقف وراء إطلاق الصاروخ على القرية الواقعة في الجولان المحتل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الوزير "حدد اتجاهات العملية ضد حزب الله".

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: "نفي المقاومة ما جرى في مجدل شمس يؤكد عدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل"، وأضاف في اتصال مع المنسقة الأممية الخاصة بلبنان أن "لبنان ومقاومته ملتزمان بقواعد الاشتباك وعدم استهداف المدنيين".

كما أدانت الحكومة اللبنانية أعمال العنف ضد المدنيين وتدعو لوقف فوري للأعمال العدائية على كل الجبهات، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "متطلع" على الحدث في مجدل شمس ويتوقع الأميركيون رداً إسرائيلياً خلال 24 ساعة في لبنان، ومن المتوقع أن يكون الرد قوياً، بحسب مسؤول أميركي كبير إذا تبيّن أن الصاروخ أطلقه حزب الله.