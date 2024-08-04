قُتل شخص إسرائيلي وأُصيب ثلاثة في هجوم طعن في حولون جنوب تل أبيب، بحسب مسعفين في "نجمة داوود الحمراء".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثة طعن وقعت في شارع "موشه دايان" في حولون. ووفقاً لنجمة داوود الحمراء، فإن اثنين منهم أصيبوا بجروح خطيرة واثنان آخران في حالة متوسطة إلى خطيرة.

وتم إطلاق النار على المهاجم من قبل قوات الأمن.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في حولون هو من سكان الضفة الغربية وأنه قد يكون هناك مهاجم آخر في المكان.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إن طاقمها الطبي يعالج رجلاً في الثمانينيات من عمره في حالة خطيرة وامرأة تبلغ من العمر 72 عاماً فقدا الوعي وهما في حالة حرجة، ومصاباً آخر يبلغ من العمر 26 عاماً في حالة خطيرة، كما أصيب شخص آخر في حالة متوسطة.

وقامت طواقم الإسعاف والمسعفين بإسعاف الجرحى على الفور ونقلهم إلى مستشفى وولفسون.

في الوقت الحالي، يقوم الشاباك والشرطة بإجراء نشاط لتحديد "المخاطر الإضافية" أو المتورطين بالحادثة.