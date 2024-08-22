إيلاف من مراكش: أعلن المكتب الإعلامي لشركة Lucara Diamond Corp الكندية عن استخراج واحدة من أكبر الماسات في العالم، بوزن 2492 قيراطًا.

وقد عُثر على هذه الماسة الكبيرة في منجم Karowe الواقع شمال شرق بوتسوانا، الدولة التي تُعد إحدى أكبر الدول المنتجة للماس في العالم، إذ يمثل هذا القطاع 30% من ناتجها المحلي الإجمالي و80 بالمئة من صادراتها.

وقال وليام لامب، المدير العام للشركة: "نحن سعداء جدًا باكتشاف هذه الماسة الاستثنائية التي تزن 2492 قيراطًا. إن هذا الاكتشاف يوضح الإمكانيات المتميزة لمنجم Karowe، ويؤكد صحة استثماراتنا في التكنولوجيا الاستراتيجية المتقدمة XRT".



ومن حيث الوزن، فهي ليست بعيدة عن أكبر ماسة مُكتشفة في العالم، "كولينان"، التي يبلغ وزنها أكثر من 3100 قيراط، والتي عُثر عليها في جنوب إفريقيا عام 1905.

ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "لوكارا"، وليام لامب، قوله: "نحن سعداء بالعثور على هذه الماسة الاستثنائية". ولم يتم التطرق إلى أي تفاصيل بشأن قيمة الماسة أو نوعيتها.

وقد تم إطلاع الرئيس موكغويتسي ماسيسي، وكذلك الصحافة في غابورون، على الماسة. وقال ماسيسي إنها أكبر ماسة يُعثر عليها على الإطلاق في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.

ورأى توبياس كورمايند، المدير الإداري لـ"77 دايمندز"، التي تُعد أكبر شركة مجوهرات عبر الإنترنت في أوروبا، "أنّ الاكتشاف التاريخي لهذه الماسة الخام هو الأهم منذ 120 عامًا، وهو أمر يبعث على الحماسة".

وأكد أنّ هذا الاكتشاف يعود "إلى حد كبير لتكنولوجيا حديثة" للكشف بالأشعة السينية، ابتكرتها شركة "لوكارا" وتُستخدم منذ عام 2017، موضحًا أنّ هذه التقنية "تتيح استخراج أحجار كريمة كبيرة من الأرض من دون تكسّرها إلى قطع".

ورجّح المتخصص إمكانية العثور على أحجار كريمة أخرى.