إيلاف من باريس: في السنوات الماضية، إذا أردت أن ترى وترصد أحد رجال الأعمال الروس "الأوليغارشيا" أي أثرياء الاتحاد السوقيتي الذين استفادوا من عصر الخصخصة الروسية ، فما عليك إلا أن تتوجه إلى جنوب شرق فرنسا، وحتى الآن، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، لم يتغير شيء (ولكن ربما يتعين عليك أن تبحث بشكل أكثر دقة)، وفقاً لتقرير لـ "بوليتيكو" يرصد تواجد هذه الفئة فاحشة الثراء في الجنوب الفرنسي.

وقال موظف في مطعم لو روشيه الفاخر في أنتيب، حيث كان يُرى صديق بوتين، ومالك نادي تشيلسي السابق رومان ابراموفيتش غالبا مع حراسه الشخصيين حتى استولت السلطات الفرنسية على قصره في نيسان (أبريل) 2022 :"لقد مر وقت طويل منذ أن رأينا رومان أبراموفيتش، ولكن حتى لو حدثت ورأيناه هنا، فلن أخبرك".. أضاف موظف المطعم، الذي رفض ذكر اسمه، ضاحكا.

أثرياء روسيا هنا.. رغم الحظر

على الورق، لا يمكن العثور على أصدقاء فلاديمير بوتن الأكثر حظاً في أي مكان في أوروبا، فمنذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، أقر الاتحاد الأوروبي قوانين لحظر دخول الشخصيات الروسية البارزة إلى دوائر الأعمال، وتجميد الأصول المالية، والاستيلاء على الفيلات، ومصادرة اليخوت.

ولكن إذا سألت مديري الفنادق وأصحاب المطاعم والأشخاص الذين يؤجرون القوارب في شوارع كوت دازور المليئة بأشجار النخيل، فسوف يقولون إن الروس ما زالوا يأتون. فقد صرحوا لصحيفة بوليتيكو أن هناك نظاماً راسخاً هنا للروس الأثرياء للحفاظ على أنماط حياتهم وتجنب عواقب الحرب. ويعيش حوالي 30 ألف شخص ناطق بالروسية في فيلفرانش وأنتيب وكان وسان تروبيه وموناكو.

ويرجع هذا جزئيا على الأقل إلى الصعوبات المحيطة بنظام العقوبات. فقد جمدت فرنسا نحو 50 عقارا تعود ملكيتها لروس خاضعين لنظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي ــ ومعظمها يقع في الريفيرا الفرنسية. وفي نيسان (أبريل)، طعن اثنان من الروس البارزين ــ ميخائيل فريدمان وبيوتر أفين ــ في قرار الاتحاد الأوروبي بوضعهما على قوائم العقوبات وفازا بدعوى قضائية ، وهي خطوة نحو استعادة حقوقهما في فيلتهما في سان تروبيه وقصرهما في لا توربي على التوالي. (إذا صادرت السلطات قصرا، فإن هذا لا يمنع المالك من صيانته أو دعوة الضيوف للإقامة فيه. والشيء الوحيد الذي لا يمكنهم فعله هو بيعه).

وفي حين تحدت الجمعيات القانونية وأصحاب العقارات هذه القواعد أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، فإن السلطات القضائية المحلية تكافح للتعامل مع القواعد المتغيرة باستمرار.

الموقف غامض.. والأدلة صعبة

وقال قاضي تحقيق في جنوب فرنسا، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث علناً: "في معظم الأحيان، يكون من المعقد للغاية فهم من يقف وراء هذه الشركات أو الصناديق أو المؤسسات، بحيث تكون الطريقة الوحيدة للحصول على دليل نهائي هي مداهمة هذه المنازل بحثاً عن أدلة أكثر وضوحاً".

ورفضت وزارة المالية الفرنسية، المكلفة بتنفيذ العقوبات من خلال فريق عمل متخصص، التعليق، وعلى الرغم من فرض العديد من حزم العقوبات، فإن بعض الساسة يشككون في مدى فعاليتها.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الفرنسية عمل على تنفيذ العقوبات: "نحن ندخل عصر التصنيع للعقوبات ــ والاتحاد الأوروبي لم يُبنى لهذا الغرض، فهو ليس في حمضنا النووي". وقد سُمح له بعدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن الطبيعة الحساسة لعمله.

وأضاف المسؤول أن "المعايير التي نبنيها هنا ليست قوية بما فيه الكفاية".

كل شيء يتعلق بالمال

وقال إريك دي مونتجولفييه، المدعي العام السابق في مدينة نيس، إن كوت دازور ظلت الوجهة الأولى للأثرياء الروس لأنها رحبت بالأموال بينما غضت الطرف عن مصدر الدخل.

وقال دي مونتجولفييه "هذه المنطقة كلها تتعلق بأموال الآخرين، كانت أرضًا للفلاحين قبل أن يستقر فيها السياح الأثرياء". وأضاف أن المنطقة تسممت بالفساد على كافة المستويات.

"الجميع يعلم أن المال ليس له رائحة، وطالما أن الروس يتمتعون بالحكمة للبقاء متحفظين، فليس لديهم ما يخشونه من الريفييرا".

ووافقه الرأي رئيس بلدية أنتيب المحافظ جان ليونيتي.

وقال "كما تعلمون، الحياة في كاب دانتيب هادئة: يأتي الناس من جميع أنحاء العالم ولا يثيرون ضجة في معظم الأوقات"، مضيفًا أن المدينة بها عدد قليل من العقارات التي تنتمي إلى روس خاضعين للعقوبات.

يوجد عدد كبير من الروس في جنوب فرنسا لدرجة أن متجر "موسكو ماركت" - وهو متجر يبيع الفودكا والمنتجات الروسية ومغناطيسات الثلاجة التي تحمل صورة فلاديمير بوتن في أنتيب - افتتح فرعًا آخر له في مدينة كان الساحرة.

الطبقة المتوسطة غادرت وبقي الأثرياء

أصبح استيراد البضائع الروسية معقدًا منذ عام 2022، لكن بعض الشركات تزدهر. وبينما غادر العملاء والسياح من الطبقة المتوسطة بعد اندلاع الحرب، بقي الأثرياء، كما قال زاندر، صاحب متجر روسي على الريفييرا الفرنسية، والذي رفض ذكر اسمه بالكامل لأنه يخشى رد فعل منافسيه.

وعلى الرغم من انخفاض عدد السياح الروس بنسبة 70% منذ عام 2019، فإن صناعة السياحة والسلع الفاخرة لم تتضرر بسبب العقوبات، وفقًا للسلطات المحلية.

بالإضافة إلى السلع المعتادة، تقدم سوق موسكو خدمات تشمل "المساعدة المؤهلة في شراء العقارات" و"تنظيم الإيجارات الموسمية والسنوية للشقق والفيلات في فرنسا وموناكو"، وهو وصف لخدمات الكونسيرج باللغة الروسية على الملف الشخصي لمديرها ألكسندر بادين على موقع لينكد إن. وقد رفض طلبات متعددة لإجراء مقابلة.

وخلص تحقيق أجرته السلطات الفرنسية في عام 2023 إلى أن ما يقرب من 60 % من وكالات العقارات في المنطقة لا تتعاون مع السلطات، على سبيل المثال عن طريق التحقق مما إذا كانت أسماء عملائها تظهر على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

لا نسأل عن مصدر الأموال

وأكدت ألكسندرا، التي طلبت الإشارة إليها باسم مستعار، والتي تبيع الفلل الراقية في كاب دانتيب، أن القليل لم يتغير.

وقالت "من المفترض أن نطلب العملاء نسخة من بطاقة هويتهم، وأعتقد أن مصدر الأموال يأتي منا، لكننا لا نفعل ذلك". وأضافت أن أكبر المبيعات تمت باستخدام تحويلات الأسهم بين كيانات مقرها في ملاذات ضريبية سرية.

الجيران لا يساعدون.. وخاصة موناكو

وأضاف القاضي أن موناكو هي إحدى الوجهات النهائية لمخططات غسل الأموال، مضيفا أن العديد من الروس يحملون جوازات سفر من دول مثل المملكة المتحدة وقبرص ومالطا، مما يسمح لهم بالعبور بسهولة عبر أوروبا.

وقال القاضي إن "موناكو تجعل الحياة أسهل بالنسبة للمليارديرات الروس: فهي توفر لهم الأمن القانوني".

"إنهم لا يأتون إلى هنا فقط للسير في الشوارع وهم يرتدون قلادات شوبارد: عندما يشتري الناس شققا بمبلغ 50 ألف يورو للمتر المربع، فهذه مبالغ تشكل خيارات لغسيل الأموال، مع فكرة أنه بمجرد الاستثمار، لن يستردها أحد منك".

بالنسبة للروس الذين يتطلعون إلى قضاء وقت ممتع أو تأمين أصولهم، فإن المملكة الصغيرة لا تزال مكانًا يمكنك الاحتفال فيه كما لو كنا في عام 2021.

تقول هيلين ميتلوف، رئيسة منظمة "بيت روسيا في نيس"، وهي منظمة ثقافية فرنسية روسية غير حكومية في نيس: "لم يواجه الأثرياء الروس مشاكل قط" في فرنسا.

وبعد الثورة البلشفية في عام 1917، تضخم عدد الروس في الريفيرا الفرنسية، مع فرار اللاجئين إلى الأحياء في كان أو نيس التي لا تزال تحمل أسماء روسية في شوارعها وكنائسها ومبانها الأرثوذكسية.

ومع ذلك، فإن أبناء الطبقة المتوسطة الروس الذين يعيشون في المنطقة منذ عقود "واجهوا كل العقبات التي يواجهها المهاجرون المعتادون عندما يتعلق الأمر بتجديد تصريح إقامتهم".

جالاكتيونوف: الروس يساعدون الفقراء

ومن مكتبه في فيلفرانش سور مير، يقول القنصل العام الروسي سيرجي جالاكتيونوف إن هذه المشكلة زادت من عبء عمله خلال العامين الماضيين.

وقال جالاكتيونوف، وهو يقرأ أحيانا من ملاحظات أعدها رئيسه، السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف: "لقد ساعدت روسيا الفقراء هناك، ودفعت ثمن السكك الحديدية في المنطقة، واستثمرت الكثير في الاقتصاد".

يتجول جالاكتيونوف في الشوارع ويلقي التحية على ضباط الشرطة المارة، مشيرًا إلى الروابط التي تربط بلاده بالمنطقة، بما في ذلك تماثيل الأدميرالات الروس المشهورين، ويحييه ضباط الشرطة بابتسامات عريضة و" سيد القنصل " باحترام بينما يتجول في حصن مون ألبان القريب .

وقال جالاكتيونوف إنه كان يخطط لتنظيم حفل كوكتيل في هذا الحصن بمناسبة اليوم الوطني لروسيا في حزيران (يونيو)

"ورغم الأزمات السياسية، ظل الروس مخلصين لفرنسا والمنطقة".