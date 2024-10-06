شنت إسرائيل ضربات جديدة على جنوب بيروت بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لضاحية جنوب بيروت، لأنه يقول إن "منشآت ومصالح حزب الله" تقع هناك.

وأفادت نفيسة كوهنافارد، مراسلة الشرق الأوسط، بي بي سي الخدمة العالمية، في بيروت أنها سمعت ما لا يقل عن ستة انفجارات قوية في بيروت.

"تتصاعد سحب الدخان فوق الضاحية الجنوبية، بينما تحلق طائرات بدون طيار في السماء".

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن ضربتين استهدفتا مواقع في منطقة الشويفات، بالقرب من المطار، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بينما ضربت ثلاث ضربات أخرى مواقع أخرى في الضاحية.

ولم يعلّق جيش الدفاع الإسرائيلي.

تضيف مراسلتنا أن الأمر أصبح روتينياً لبيروت حوالي منتصف الليل. أولاً، طائرة بدون طيار تحلق بكثافة، ثم تحذير من جيش الدفاع الإسرائيلي ثم بعد جولة من الانفجارات تهز المدينة بأكملها.

وتقول القوات الإسرائيلية إن المباني في برج البراجنة ستستهدف "في المستقبل القريب" وتخبر الأشخاص الذين يعيشون على بعد 500 متر منها بالتحرك على وجه السرعة.

وقد تعرضت تلك المنطقة، القريبة من المطار، لقصف صاروخي إسرائيلي اليوم. وأصدر جيش الدفاع الإسرائيلي أوامر إخلاء قبل العديد من الضربات السابقة.

يتمتع حزب الله بحضور قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد استهدفت معظم الضربات في الأيام الأخيرة تلك المنطقة.

على الجانب الآخر، واصل حزب الله هجماته على شمال إسرائيل، قائلاً إنه أطلق صواريخ على قاعدة جوية بالقرب من مدينة حيفا.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة النبي يونس في بلدة الجية، بجبل لبنان، حيث استهدفت الغارة منزلاً سكنياً، وأدت إلى وقوع إصابات.

الجيش الإسرائيلي يعلن "مقتل أكثر من 400 مقاتل من حزب الله خلال الغزو البري"

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاجاري إن 440 مقاتلاً من حزب الله قتلوا منذ بدء الغزو البري الإسرائيلي لجنوب لبنان ليلة الاثنين الماضية.

ويقول إن هذا يشمل 30 قائداً.

من جانبه، لم يذكر حزب الله عدد أعضائه الذين قتلوا.

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وألقى قبل ذلك بساعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً تحدث فيه عن الهجوم الصاروخي الإيراني على بلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووصفه بأنه "أحد أكبر الهجمات الصاروخية الباليستية في التاريخ".

وتابع: "لن تقبل أي دولة في العالم مثل هذا الهجوم على مدنها ومواطنيها، ولن تقبله إسرائيل أيضًا.

"لإسرائيل واجب وحق في الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات - وسنفعل ذلك".