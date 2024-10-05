إيلاف من بيروت: أصدر "حزب الله"، مساء السبت، بيانا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي منذ بداية العمليته العسكرية البرية في لبنان، وجاء ذلك رداً على التقارير الإسرائيلية التي كشفت بدورها عن عدد قتلى حزب الله منذ بداية الاشتباكات والتي قدرها الإسرائيليون بـ440 من عناصر الحزب.

وقال "حزب الله" في بيان: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".

وأضاف البيان: "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

كذلك أعلن "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين، مساء السبت، في مستعمرة المنارة بدفعة صواريخ، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".

من جانب آخر قدر جيش الدفاع الإسرائيلي السبت أنه قتل أكثر من 440 من عناصر حزب الله خلال العمليات البرية في جنوب لبنان، والتي بدأت يوم الاثنين، ووفقا للجيش، فقد قتل حوالي 30 من القادة الميدانيين، في الغارات الجوية وفي القتال مع قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".