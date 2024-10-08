إيلاف من الرباط : هاجم وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، قضاة محكمة العدل الأوروبية الذي قضوا بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقال "إن هؤلاء القضاء أصدروا الحكم في الرابع ( الجمعة) من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس( الاحد ) منه”.

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وأضاف الوزير بوريطة خلال مؤتمر صحافي عقده عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري الإسبانية ، فرناندو كلافيجو، صباح الثلاثاء بالرباط، أن “قضاة محكمة العدل الأوروبية أصحاب هذا الحكم أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”.

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وشدّد المسؤول المغربي على أن “قرار العدل الأوروبية لا يعني المغرب، ولا يمس ملف الصحراء المغربية، خاصة وأن الأمر يعالج ضمن دواليب مجلس الأمن والأمم المتحدة”.

وشدد وزير خارجية المغرب على القول" إن الواقع هو أن قرار المحكمة معزول عن بيان المفوضية الأوروبية، وبيانات الدول الأوروبية التي وصلت إلى 19″، موضحا أن “المغرب غير معني بقرار المحكمة نهائيا، وهذه الدول الأوروبية التي أصدرت بيانات دعم الشراكة معنا هي التي يجب أن تبحث عن الحلول وسبل الحفاظ على التعاون مع المغرب بعد صدور هذا القرار”.