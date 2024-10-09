إيلاف من لندن: تم إقصاء وزير الداخلية السابق جيمس كليفرلي من سباق الزعامة في حزب المحافظين البريطاني على الرغم الارتفاع المفاجئ في الأصوات التي حققها أمس الثلاثاء.

وأصبح روبرت جينريك وكيمي بادينوش هما المرشحان النهائيان لخلافة ريشي سوناك في زعامة الحزب، وسيقرر أعضاء حزب المحافظين الذي واجه أسوأ هزيمة في تاريخه في الانتخابات العامة الأخيرة زعيمهم القادم في اقتراع على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستعلن النتيجة يوم 2 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وفي الجولة الأخيرة من التصويت من قبل نواب الحزب اليوم الأربعاء، تم إقصاء جيمس كليفرلي من السباق، حيث حصل على 37 صوتًا مقارنة بـ 41 صوتًا للسيد جينريك و42 صوتًا للسيدة بادينوش.

وفي الأصل، تقدم ستة نواب بأسمائهم ليكونوا أحدهم زعيما للحزب، حيث صوت النواب من خلال المرشحين المفضلين وتم إقصاء واحد في كل جولة حتى يتبقى اثنان.

وفي الجولات السابقة، خرج بريتي باتيل وميل سترايد وتوم توجندهات من المنافسة.

ويُنظر إلى السيدة بادينوش والسيد جينريك على أنهما مرشحان مفضلان من قبل يمين حزب المحافظين، بينما كان يُنظر إلى السيد كليفرلي على أنه محافظ أكثر وسطية.