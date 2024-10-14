إيلاف من القدس: تزايدت الدعوات لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك الدول العربية، والمجتمع الدولي بصفة عامة، وذلك قبل الاستسلام فعلياً لنموذج "غزة ثانية"، كما أن هناك تقارير تؤكد أن حزب الله وإيران طلبا عن طريق وسطاء العمل على وقف إطلاق النار.

ووفقاً لتقارير الصحافة العبرية فإن إسرائيل ليست مستعدة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في الوقت الراهن، فقد أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ، مساء الاثنين، مشاورات أمنية في وزارة الدفاع لمناقشة رد إسرائيل على هجوم الطائرة بدون طيار المسلحة يوم الأحد والضربة الانتقامية المتوقعة للجيش الإسرائيلي على إيران.

وقال مصدر لصحيفة جيروزالم بوست إن إسرائيل تلقت "طلبات غير مباشرة من حزب الله وإيران" لوقف إطلاق النار، "لكن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار" في هذا الوقت، نظرا لأنها لا تزال تنفذ حملتها العسكرية لإضعاف الجماعة الوكيلة لإيران في لبنان.

وتزايدت الدعوات لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل كبير، حيث عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعين متتاليين مغلقين في لبنان بنيويورك يوم الاثنين.

حان وقت الدبلوماسية

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ثلاث مرات خلال الأيام الخمسة الماضية إن إسرائيل بحاجة إلى "التحول" من الحملة العسكرية ضد حزب الله في لبنان إلى الدبلوماسية.

ويعتقد البعض في المؤسسة الدفاعية أن الجيش الإسرائيلي قد يحتاج إلى أشهر، وليس أسابيع، لمواصلة إضعاف قدرات حزب الله على غزو إسرائيل برياً أو مهاجمتها من الجو.

حزب الله على الحدود

وفي الأسبوع الماضي، أرسل جيش الدفاع الإسرائيلي مراسلين إلى لبنان ليشاهدوا بأنفسهم كيف تحصن حزب الله على طول الحدود، مستخدماً المنازل والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية.

الهجوم الإسرائيلي المرتقب على إيران قد يخلق أيضاً وضعاً إقليمياً غير قابل للتنبؤ بحيث يصبح من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل الأمنية اللازمة لوقف إطلاق النار.

1701 .. المعدل للموافقة على وقف اطلاق النار

الولايات المتحدة حاولت تحديد المتطلبات الأمنية التي تتجاوز البديهية: فلابد من إعادة حزب الله إلى نهر الليطاني كما نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي حدد شروط وقف إطلاق النار التي أنهت حرب لبنان الثانية (2006).

وقد صدرت دعوات منذ أشهر لتطبيق القرار 1701 ـ ولابد أن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار شيئاً مختلفاً، وقالت مصادر دفاعية إن بعض مكونات الخطة قد تشمل إنفاذا رسميا لمنع تهريب الأسلحة إلى لبنان من سوريا، حتى بعد وقف الأعمال العدائية، وقد يكون هذا الأمر معقداً لأنه قد يؤثر على سوريا أيضاً.

جيش الدفاع الإسرائيلي يريد أن يكون لديه القدرة على إعادة غزو لبنان بطرق محددة وفي مواقف محددة لمنع عودة حزب الله إلى جنوب لبنان.

كما أن الحاجة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) قد تزداد من 10 آلاف إلى 15 ألف جندي. كما قد يتم منح اليونيفيل قواعد اشتباك أكثر صرامة للتحرك ضد حزب الله.

ويتم السماح لقوات الدفاع الإسرائيلية رسمياً بجمع المعلومات الاستخباراتية عن التحركات المحتملة لحزب الله في جنوب لبنان.

لكن مصادر دفاعية قالت إنه إلى أن تظهر دلائل تشير إلى أن حزب الله قد يقبل نسخة محسنة إلى حد كبير من القرار 1701، فإنه لا جدوى من الخوض في التفاصيل.