إيلاف من الرباط: أشرفت الأميرة للا حسناء، مساء الثلاثاء، مرفوقة ببريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي ، على تدشين المسرح الملكي بالرباط، المشروع الهيكلي الذي يأتي لتعزيز منظومة مدينة الأنوار، الرباط عاصمة المغرب الثقافية.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، تابعت الأميرة للاحسناء، وبريجيت ماكرون، عرضا حول الهندسة الداخلية للمسرح الملكي ، قبل القيام بجولة في مختلف مرافقه.

ويتميز هذا الصرح - الأيقونة، الذي يعد ثمرة رؤية ملكية، وتجسيدا للعناية التي يوليها الملك محمد السادس للفن والثقافة، بموقعه وجماليته ومعاييره التقنية المبتكرة التي تمثل نقلة كبرى في المشهد الثقافي للمغرب.

ويساهم هذا المشروع المهم الذي أعطى العاهل المغربي انطلاقة أشغال إنجازه، والذي يشكل جزءا مندمجا من برنامج تنمية مدينة الرباط، في تعزيز البنيات التحتية الثقافية على مستوى مختلف جهات المملكة، وفي النهوض بالإشعاع الثقافي للمغرب على الصعيد العالمي.

وبوصفه رمزا للحداثة، يضفي التصميم الفريد للمسرح الملكي بالرباط لمسة عصرية على الهندسة المعمارية للعاصمة المغربية، حيث لا يعد فضاء للتعبير الفني فحسب، وإنما تحفة فنية في حد ذاته.

ويشكل المسرح الملكي في الرباط، الذي يطل على نهر أبي رقراق، في امتداد لمعلمتي صومعة حسان وضريح محمد الخامس، رمزا للانبعاث الثقافي والفني لعاصمة المملكة. كما سيعزز الدينامية الثقافية بالمغرب، من خلال تحفيز مقاربة حداثية للفن المغربي، بكل ما يفضي إليه ذلك من تثمين للقدرات الإبداعية.

وتمتد هذه المعلمة، التي أنجزتها وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، وصممتها المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، على مساحة 7,1 هكتارا، منها 25 ألف و400 متر مربع مبنية. وتنصهر هذه المنشأة، في انسجام تام، في موقع نهر أبي رقراق بفضل تصميمها الذي تم إبداعه بشكل يتماهى مع دينامية الموقع ومشهده العام.

ويتكون هذا المسرح من عدة فضاءات، ويتميز بتصميمه المبتكر الذي يسمح بحركة سلسة بين مختلف مرافقه، وكذا بتنقل انسيابي للجمهور بفضل السلالم الكبيرة والممرات والمصاعد، بالإضافة إلى الولوجيات المخصصة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وفقا لمبدأ "التنقل للجميع".

ويضم هذا المسرح قاعة كبيرة للعروض تتسع لأزيد من 1800 متفرج، وتتميز بتصميم فريد قائم على واجهات هندسية مميزة ومبتكرة للجدران والسقف. ويمكن لهذه القاعة احتضان أنواع متعددة من التظاهرات الفنية والثقافية (المسرح والرقص والباليه والأوبرا والمسرحيات الموسيقية، والحفلات السيمفونية والفيلارمونية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العروض الحية).

وتتوفر القاعة الكبرى للعروض بالمسرح الجديد، التي ترقى إلى منشأة من مستوى عالمي، على تقنيات عازلة للصوت مصنفة ضمن أفضل المعايير الدولية في المجال. وتعد جودة الصوت داخل هذه القاعة استثنائية مع هندسة معمارية وهندسة صوتية مصممتين لضمان تجربة صوتية مثيرة للجمهور. ويمثل السقف المتحرك، الذي يأخذ شكل عاكس صوتي، أيضا عنصرا أساسيا ومتفردا في هندسة هذه المؤسسة.

كما يحتوي المسرح على قاعة ثانية للعروض تضم 250 مقعدا، مفتوحة لاحتضان كافة التجارب والتعبيرات الثقافية بأساليبها وأنواعها المتعددة والمختلفة، لتصبح بمثابة رافعة للمشهد الفني المغربي الجديد.

ويضم الفضاء الخارجي للمسرح، مدرجا بطاقة استيعابية تبلغ 7 آلاف شخص، مخصصا لاحتضان المهرجانات والتظاهرات الكبرى.

وتعد هذه المعلمة المعمارية والحضرية بتجربة ثقافية غامرة من خلال برمجة غنية تشمل احتضان أحداث ثقافية وطنية ودولية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي للمغرب بأكمله، فيما ترتقي بهاالعاصمة الرباط إلى مصاف كبريات الوجهات الثقافية العالمية.