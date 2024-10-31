إيلاف من دبي: أعلنت سوق دبي الحرة، وفاة الرئيس السابق لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين الأبعاء في المملكة المتحدة، بعد فترة مرض قصيرة، وتفاعل أهل دبي بصفة خاصة مع رحيله وكأنه مواطن إماراتي، فهو أيرلندي ولكنه يحمل وجه دبي الطامح دائماً لتحقيق النجاحات.

كما أنه يشكل نوستالجيا خاصة لأبناء دبي في رحلة الصعود والتطور، وهو رمز العطر العالمي، ورابطة العنق والهدايا والمنتجات الغربية التي لم تكن معتادة على نطاق تجاري واسع في المنطقة الخليجية قبل هذا الرجل.

وقد نجح كولم ماكلوكلين في جعل سوق دبي الحرة من بين الأفضل عالمياً، بل هو الأعلى دخلاً، فقد رفع إيراداته من 20 مليون دولار في حقبة الثمانينيات إلى 2.15 مليار دولار العام الماضي، والأمر لا يتعلق بالدخل المالي الكبير لسوق دبي الحرة فحسب، بل هو سوق يجسد الصورة الذهنية لفخامة دبي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في تدوينة على موقع "إكس": «ببالغ الحزن نودع كولم مكلوغلين، الذي أسهمت جهوده وتفانيه على مدى أربعة عقود في بناء سوق دبي الحرة، كأكبر متجر تجزئة فردي في مطارات العالم. شغفه وإخلاصه وروحه الريادية تركت إرثاً دائماً. أقدم أصدق التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه".

مليارات الدولارات و6000 موظف

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، عن الحزن البالغ لرحيل كولم ماكلوكلين، قائلاً: "لقد كان ماكلوكلين شخصية قيادية استثنائية، قاد سوق دبي الحرة إلى النجاح والتميز عبر مسيرة حافلة حصدت خلالها السوق الكثير من الجوائز العالمية، ونمت وتطورت حتى أصبحت من أقوى مؤسسات تجزئة السفر في العالم بمبيعات سنوية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وضمت فريق عملها أكثر من 6000 موظف وقت تقاعده"



ووفقاًلما نقله تقرير "الإمارات اليوم" أضاف: "كان ماكلوكلين صديقاً حقيقياً لجميع العاملين في قطاع تجزئة السفر. وأضم صوتي إلى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وإلى جميع موظفي السوق في التعبير عن تعازينا الحارة إلى جميع أفراد عائلة الفقيد بمن فيهم زوجته بريدا، وابنه نيل، وابنتيه تينا وماندي، وقلوبنا معهم جميعاً في هذه الأوقات العصيبة".

شخصية محبوبة في دبي

ووفقاً لبيان سوق دبي الحرة، فقد كان كولم ماكلوكلين شخصية معروفة ومحبوبة في دبي، وجزءاً من الفريق الأصلي المكون من 10 أفراد من شركة "إير ريانتا" الآيرلندية، والذي جاء إلى دبي في يوليو 1983 لإطلاق عمليات سوق دبي الحرة، حيث كان عقده الأولي مع حكومة دبي لمدة ستة أشهر فقط، لكنه استمر في إدارة أعمال السوق لأكثر من أربعة عقود، وتحت قيادته، أصبحت سوق دبي الحرة من أكبر الأسواق الحرة في العالم.

عاش في دبي 40 عاماً

ماكلوكلين من أصل أيرلندي، وعاش في دبي لأكثر من 40 عاماً، وتولى قيادة سوق دبي الحرة منذ العام 1983 حتى تقاعده في مايو 2024.

وقد حققت سوق دبي الحرة، بقيادة ماكلوكلين، نمواً كبيراً ومطرداً على مدار العقود الأربعة الماضية، إذ قفز إجمالي إيراداتها من 20 مليون دولار أميركي في عام 1984 إلى 2.16 مليار دولار في عام 2023.

وخلال تلك المسيرة الحافلة، حصدت سوق دبي الحرة أكثر من 780 جائزة، 86 جائزة منها مُنحت إلى ماكلولين مباشرة.

وفي 31 أيار (مايو) 2024، أعلن كولم ماكلوكلين تنحيه عن منصبه على رأس سوق دبي الحرة وذلك بعد 55 عاماً من العطاء والنجاحات في قطاع تجزئة السفر. واحتفظ ماكلوكلين، الذي كان له دوراً كبيراً وراء صعود سوق دبي الحرة، بدور استشاري.