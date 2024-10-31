إيلاف من لندن: أعيدت عشرات السيارات السوبر المسروقة المهربة إلى الخارج إلى المملكة المتحدة بعد تحقيقات امتدت ثماني سنوات.

وحسب خدمة استخبارات جرائم المركبات الوطنية (NaCVIS) كانت تمت سرقة ما مجموعه 35 مركبة فاخرة، بما في ذلك رينج روفر وبورش ومرسيدس وبي إم دبليو ولامبورغيني، وشحنها إلى تايلاند، بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الوكالة إنه تم الحصول عليها بشكل احتيالي من خلال عقود تمويل من وكلاء السيارات في جميع أنحاء إنجلترا في عامي 2016 و2017 قبل شحنها إلى تايلاند.

وبعد تحقيق دام ثماني سنوات قادته خدمة استخبارات جرائم المركبات NaCVIS، بمساعدة شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلاند يارد)، ووكالة مكافحة الجريمة الوطنية، والسفارتين البريطانية والتايلاندية، تم تنفيذ أوامر اعتقال متعددة وتم تعقب 30 سيارة ومصادرتها في بانكوك.

وقد عادت المركبات الآن إلى المملكة المتحدة عبر ميناء ساوثهامبتون ويتم تخزينها في مستودع قريب قبل إعادتها إلى وكالاتها الأصلية.

وقالت شارون نوتون، رئيسة خدمة استخبارات جرائم المركبات NaCVIS، إن المنظمة "لن ترتاح حتى يتم استنفاد كل سبل التحقيق".

وأضافت: "لا يوجد حد زمني لجهودنا لتعطيل الجريمة وإعادة العائدات التي تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية".

وقالت جيني سيمز، رئيسة مجلس رؤساء الشرطة الوطنية لجرائم المركبات، إن الجرائم لها "تأثير كبير" على الضحايا. وأضافت: "إن العمل الدؤوب المشارك في هذا التحقيق يعكس مدى جدية دورنا في معالجته".

وقالت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إن ثلاثة عشر شخصًا قد وجهت إليهم اتهامات الآن نتيجة للتحقيق.