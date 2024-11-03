إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد، جولة إفريقية يزور خلالها نيجيريا وجنوب إفريقيا، وتتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي والدعوة إلى "نهج جديد" في العلاقات بين لندن وشركائها الأفارقة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى للوزير إلى إفريقيا منذ عودة حزب العمال إلى السلطة في المملكة المتحدة في بداية يوليو 2024.

وأكد الوزير في بيان عزمه الترويج لنهج جديد في الدبلوماسية البريطانية يسعى لبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل وضمان النمو طويل الأمد بدلًا من الحلول قصيرة المدى، وقال: "أرغب في فهم احتياجات شركائنا الأفارقة بشكل مباشر".

قضية التعويضات

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من انعقاد قمة الكومنولث، وهو اتحاد سياسي يضم دولًا من بينها المملكة المتحدة ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وخلال القمة، تمت دعوة المملكة المتحدة لبدء مناقشة قضية التعويضات عن ماضيها الاستعماري.

وسيلتقي لامي بالرئيس النيجيري بولا تينوبو ونظيره وزير الخارجية النيجيري، ويوقع اتفاقية شراكة استراتيجية ثنائية. ووصفت هذه الاتفاقية بأنها "حديثة وتقدمية" و"غير مسبوقة" بين البلدين، وستغطي التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، إلى جانب الأمن الوطني ومكافحة تغير المناخ.

وسيوقع وزير الخارجية على شراكة استراتيجية حديثة وتقدمية - الأولى من نوعها بين المملكة المتحدة ونيجيريا. سيغطي هذا الحوار الجديد نطاق مجالات التعاون المشترك بين المملكة المتحدة ونيجيريا من النمو والوظائف إلى الأمن القومي، ومعالجة أزمة المناخ والطبيعة إلى تعزيز العلاقات بين الناس.

المناخ

وتعهدت حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة كير ستارمر بجعل المناخ في صميم جهودها الدبلوماسية، وذلك في ظل انتقادات واسعة للسياسات المناخية التي اتبعتها الحكومات المحافظة السابقة. كما تعتزم لندن استغلال مؤتمر المناخ الدولي المقبل كوب 29، المقرر عقده في باكو (أذربيجان)، للضغط من أجل تمويل مشاريع في الدول النامية.

جنوب إفريقيا

في رحلته إلى جنوب أفريقيا، سيوافق ديفيد لامي على تطوير خطة نمو جديدة بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. تعد جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري لنا في القارة.

وستسمح هذه الخطة للتجارة بالازدهار بشكل أكبر من خلال التعاون في الوصول إلى السوق، وبرنامج شراكة تجارية جديد للمملكة المتحدة لتعزيز صادرات جنوب أفريقيا، وبرنامج جديد لزيادة عدد الوظائف الزراعية في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا. سيعمل هذا في الوقت نفسه على تعزيز التجارة للبريطانيين مع تعزيز الفرص داخل جنوب أفريقيا.

وفي المنتدى الثنائي بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا الذي يعقد كل عامين، سيعمل وزير الخارجية ووزير الخارجية لامولا على تجديد الشراكة الاستراتيجية الشاملة حتى عام 2030 - مما يرفع الطموح المشترك بشأن المناخ والطبيعة والتجارة والأمن والالتزام بالتعاون بين المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا خلال العامين المقبلين بشأن التجارة والاستثمار والتحول في مجال الطاقة والأمن.

ودعمت الصادرات الجنوب أفريقية إلى المملكة المتحدة أكثر من 137000 وظيفة في عام 2020 - سيعزز وزير الخارجية هذا من خلال تجديد شراكة تقاسم المخاطر بين الاستثمار الدولي البريطاني وستاندرد تشارترد لتوفير التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العاملة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا.