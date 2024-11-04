إيلاف من واشنطن: تقف الولايات المتحدة على أعتاب انتخابات رئاسية تاريخية من شأنها أن تشكل السياسة العالمية لسنوات قادمة. ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 160 مليون ناخب بأصواتهم يوم الثلاثاء الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).

وسوف تسفر المنافسة إما عن نتيجة مذهلة للرئيس الجمهوري السابق المتمرد دونالد ترامب، أو أول امرأة أمريكية في البيت الأبيض مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

إن ما هو على المحك ليس فقط القيادة والتوجه المستقبلي لأكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم: فالنتيجة ستكون لها تداعيات زلزالية محتملة في جميع أنحاء العالم، من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة والتنافس التجاري مع الصين.

كانت انتخابات عام 2024 واحدة من أكثر الانتخابات دراماتيكية في التاريخ. ففي الصيف، تعثر الرئيس جو بايدن، الذي كان يعاني من الهفوات، وضل طريقه بشكل كارثي خلال مناظرته التلفزيونية ضد ترامب، وانسحب في النهاية، قبل ثلاثة أشهر فقط من بدء التصويت.

ثم تولت هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي، ولكن ليس قبل أن يتعرض ترامب لإطلاق نار في محاولة اغتيال ، وتجنب الموت بفارق ضئيل، وتبع ذلك محاولة مزعومة ثانية لاغتيال ترامب بعد شهرين.

مع وصول الانتخابات إلى طريق مسدود، وتزايد مزاعم سوء السلوك وحتى التدخل الروسي، يستعد الجانبان لمعركة قانونية شرسة في الأيام والأسابيع التي تلي التصويت. وفيما يلي دليل تقدمه "بوليتيكو" للانتخابات التي تقرر شكل السياسة العالمية لسنوات.

كيف تتم الانتخابات؟

يحق لكل ناخب أميركي الإدلاء بصوته لاختيار رئيس، ولكن النتيجة لا تتحدد بناء على من يحظى بأكبر عدد من المؤيدين في مختلف أنحاء البلاد. بل إن كل ولاية من الولايات الخمسين في أمريكا وواشنطن العاصمة تعقد انتخاباتها الخاصة. وتغذي هذه الانتخابات على مستوى الولايات النظام الوطني المسمى "الهيئة الانتخابية"، وهنا تتقرر النتيجة.

لكل ولاية عدد محدد من أصوات الهيئة الانتخابية، وباستثناءات قليلة، يحصل المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في كل ولاية على جميع أصوات الهيئة الانتخابية لتلك الولاية. لذا إذا فاز ترامب بأكبر عدد من الأصوات في ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، فإنه يحصل على جميع أصوات الهيئة الانتخابية الـ 19 للولاية.

يبلغ إجمالي عدد أصوات الهيئة الانتخابية 538 صوتًا. ويتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية هذه الأصوات ـ 270 أو أكثر ـ رئيسًا.

ما هي الولايات المتأرجحة؟

إن الحكمة التقليدية في الولايات المتحدة تقول إن أغلب الولايات لديها تفضيل واضح للغاية إما للمرشح الجمهوري أو الديمقراطي، وأن هذا التفضيل نادراً ما يتغير. وهذا يعني أن هناك سبع ولايات رئيسية فقط سوف تقرر النتيجة.

وتتوزع هذه الولايات في ما يسمى بحزام يضم معاقل صناعية سابقة متدهورة في الشمال والشرق - ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ، والتي فاز بها بايدن في عام 2020، ومجموعة من الولايات في حزام الشمس - أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية.

وتُظهِر استطلاعات الرأي أن أداء ترامب أفضل في ولايات حزام الشمس هذه مقارنة بالولايات الواقعة في حزام الصدأ.

متى سنعرف النتيجة؟

لا تحبس أنفاسك، بل قد يكون من الأفضل أن تحضر بعض القهوة، ففي عام 2020، استغرق الأمر عدة أيام قبل أن تعلن وسائل الإعلام الرئيسية فوز بايدن في الانتخابات.

ولم يكن هذا نهاية الأمر، فقد استمرت الطعون القانونية من قبل فريق ترامب لأسابيع، ومن المعروف أن بعض أنصاره رفضوا قبول النتيجة حتى بعد ذلك واقتحموا مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021، لمحاولة منع الكونغرس من إضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن.

في عام 2000 ــ الانتخابات الأكثر إثارة للجدل ــ استمر الجمود لمدة شهر مع بقاء ولاية فلوريدا الحاسمة في الميزان حتى حكمت المحكمة العليا في نهاية المطاف لصالح جورج دبليو بوش.

هل سنحصل على أي مؤشرات حاسمة مبكراً؟

إن أميركا مترامية الأطراف ذات خريطة انتخابية غريبة، ولن يتم احتساب "النتيجة" الأولى التي تحظى باهتمام وسائل الإعلام. ذلك أن جزيرة غوام الاستوائية الواقعة في غرب المحيط الهادئ غير قادرة على المشاركة في الانتخابات لأنها ليست ولاية أميركية رسمياً.

ولكن الجزيرة أجرت استطلاعا للرأي بين الناخبين في كل انتخابات منذ عام 1980 للتعبير عن تفضيلاتهم، وسوف ترسل نتيجتها إلى الكونغرس على أية حال.

وفي أغلب الحالات (باستثناء فوز ترامب في عام 2016) كانت النتيجة في غوام متوافقة مع الفائز الوطني في نهاية المطاف. ولأن المنطقة تتقدم بخمس عشرة ساعة على البر الرئيسي للولايات المتحدة، فسوف يتم التدقيق في استطلاع الرأي كمؤشر مبكر للنتيجة النهائية.

ثم يتم إعلان النتائج لكل مقاطعة على حدة داخل الولايات مع فرزها في الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع. ومن بين الدوائر الانتخابية والمقاطعات الرئيسية التي ينبغي الانتباه إليها مقاطعة دور في ويسكونسن ومقاطعة نورثامبتون في بنسلفانيا، حيث سجل كل منهما دعمه للفائز النهائي.

منافسة إعلامية "كسر عظم"

تلعب شبكات التلفزيون ووكالة أسوشيتد برس دوراً كبيراً وتتنافس على إعلان الفائزين، فتعلن الولايات أنها صوتت لصالح مرشح أو آخر عندما تعتقد أن لديها نتائج كافية من الدوائر الانتخابية. ثم عندما تتأكد من ذلك، ستعلن شبكات الإعلام في النهاية الفائز الإجمالي أيضاً. وفي ظل المخاطر السمعية الضخمة التي تنطوي عليها إذا أخطأت في اختيار الفائز ــ وإذا كانت المنافسة متقاربة كما تتوقع استطلاعات الرأي ــ فقد يمر بعض الوقت قبل أن يتحلى أي شخص بالشجاعة الكافية للإعلان عن الفائز.

ما هي القضايا التي تحدد الحملة؟

لقد جعلت هاريس من الدفاع عن حقوق الإجهاض جوهر حملتها. ومنذ ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد في عام 2022، طرحت الولايات تدابيرها الخاصة لاستعادة حقوق المرأة في الاختيار، وهي سياسة تحظى بشعبية على المستوى الوطني. لقد هاجمت شخصية ترامب، ووصفته بالفاشي وجادلت بأن مستقبل الديمقراطية على المحك.

من جانبه، شدد ترامب على الاقتصاد، وتعهد بخفض الضرائب وانتقد سجل بايدن في الإشراف على فترة من التضخم المرتفع. ولا تزال حملة القمع على الهجرة تشكل جزءًا متفجرًا ومركزيًا من عرضه السياسي، وكثيرًا ما يثير الجدل لإيصال وجهة نظره.

هل يمكن أن تكون استطلاعات الرأي مضللة؟

بالطبع.. إن استطلاعات الرأي هي هوس إعلامي وتولد قدراً هائلاً من التغطية الإعلامية، وتهيمن على المنافسة وتحدد شكل المناقشة بأكملها. ولكن سجل استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة كان ضعيفاً.

وكما الحال في أجزاء أخرى من العالم مثل المملكة المتحدة، فقد قلل الباحثون تاريخيا من تقدير الدعم للحزب اليميني، وفي حالة أميركا الجمهوريون.

وهذا يعني أن فوز ترامب في عام 2016 على هيلاري كلينتون كان بمثابة صدمة كبيرة للمؤسسة السياسية. وحاول الباحثون تعديل أساليبهم لكنهم قللوا من تقدير ترامب في عام 2020. فهل يفعلون ذلك مرة أخرى؟

ومن الواضح أن هناك خطر التعويض المفرط. فقد بدأ بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كانت استطلاعات الرأي تقلل الآن من دعم هاريس.

وهم يشتبهون في وجود أدلة على "القطيع"، حيث يقوم خبراء استطلاعات الرأي الذين يخشون المخاطرة بتجميع نتائجهم حول فكرة المنافسة المتعادلة حتى لا تبدو النتائج خاطئة.

هناك نظرية تقول إن هناك مجموعة من المؤيدين "الخجولين" لهاريس الذين يترددون في الكشف عن تفضيلاتهم في الاستطلاعات. وتقول النظرية إن هؤلاء هم من الجمهوريين التقليديين الذين يكرهون ترامب وكانوا قد دعموا في السابق نيكي هيلي، التي انسحبت من السباق الرئاسي في آذار (مارس).



