إيلاف من لندن: البريطانيون قادمون، على حد تعبير تقرير "بوليتيكو"، خاصة أنهم هذه المرة، يستخدمون تقنية استطلاع رأي جديدة بعينة استطلاع ضخمة يقول البعض إنها أكثر دقة من أي شيء مستخدم حاليا على نطاق واسع في السياسة الأمريكية - وهي تتنبأ بشكل مؤقت بفوز كامالا هاريس.

فقد استطلعت فوكال داتا، وهي شركة استطلاع رأي بريطانية، أكثر من 31000 ناخب في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار الشهر الماضي من أجل نوع مبتكر من الاستطلاعات يسمى "MRP" والذي أصبح مؤثرًا في بريطانيا في السنوات الأخيرة، وقد تمت مشاركة النتائج حصريًا مع بوليتيكو.

من خلال الجمع بين نتائج MRP واستطلاعات الرأي واسعة النطاق عبر الإنترنت في الولايات المتأرجحة، تقدر فوكال داتا أن هاريس من المرجح أن تفوز بولاية ميشيغان، بفارق 5 نقاط تقريبًا، ونيفادا بفارق نقطتين تقريبًا عن ترامب، وبميزة طفيفة في بنسلفانيا وويسكونسن.

وتشير أبحاث فوكال داتا إلى أن ترامب يتفوق بصعوبة على هاريس في جورجيا وكارولينا الشمالية. وتنقسم بيانات استطلاعات الرأي ونماذج MRP في أريزونا.

تأتي ميزة هاريس جزئيًا من جاذبيتها القوية لدى النساء البيض الأكبر سنًا، وهي مجموعة تميل تاريخيًا إلى اليمين، وحقق ترامب مكاسب مع الرجال السود واللاتينيين الأصغر سنًا.

قال جيمس كاناجاسوريام، كبير مسؤولي الأبحاث في فوكال داتا لصحيفة بوليتيكو إن نموذج MRP هو نموذج إحصائي يستخدمه خبراء استطلاعات الرأي لتقدير نتائج الانتخابات على مستوى الولاية، يأخذ عينة ضخمة على مستوى البلاد ثم يستخدم البيانات الديموغرافية لتقدير النتائج على مستوى المقاعد أو الولايات.

لقد ظهرت هذه الطريقة - التي اكتسبت لقب "استطلاع العمل الضخم" - على الساحة في المملكة المتحدة في عام 2017 من خلال التنبؤ بشكل صحيح بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستخسر أغلبيتها في البرلمان في وقت أشارت فيه معظم استطلاعات الرأي إلى أنها ستفوز بشكل كبير.

التقنية تم استخدامها في الانتخابات البريطانية

في الانتخابات العامة لهذا العام في المملكة المتحدة، هيمنت استطلاعات MRP أيضًا على تغطية استطلاعات الرأي، حيث توقع الكثيرون أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر سيفوز بفوز كبير وأن المحافظين سيتحطمون بهزيمة تاريخية. ومع ذلك، كانت توقعات MRP في المملكة المتحدة مختلطة، مع بعضها بعيدًا عن نتائج الانتخابات النهائية.

يقول مؤيدو الطريقة أنه من المرجح أن تكون أكثر فعالية في الولايات المتحدة حيث لا يوجد سوى 50 ولاية. في بريطانيا، يحتاج نموذج MRP إلى إنتاج توقعات لـ 650 دائرة انتخابية ممثلة في برلمان وستمنستر، وهي عملية أكثر تعقيدًا.

تعمل فوكال داتا على استطلاعات الرأي الأمريكية منذ أشهر. وفقًا لاستطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، التي أجريت عبر الإنترنت بين 10992 ناخبًا في وقت سابق من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، كان لدى ترامب تقدم كبير في التعامل مع أهم القضايا التي تواجه الأمة.

من بين أربعة من كل 10 ناخبين اختاروا الهجرة كقضية رئيسية، تقدم ترامب على هاريس بـ 74 نقطة كأفضل مرشح للتعامل معها.

كان متقدمًا أيضًا في كيفية تعامله مع التضخم وتكلفة المعيشة والوظائف والجرائم الضريبية والأمن القومي.

لكن نقاط قوة هاريس تكمن في مجالات أقل شيوعًا بين الناخبين باعتبارها القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد.

كان سجل استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأمريكية في الآونة الأخيرة مختلطًا، لقد قللوا من تقدير دعم ترامب في كل من عامي 2016 و2020 كما فاتهم إلى حد كبير قوة الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

هذه المرة، وفقًا لبحث فوكال داتا، قد يكون استطلاعات الرأي "مجمعة" - تجميع نتائجهم حول فكرة أن السباق 50-50 من أجل تجنب الظهور وكأنهم مخطئون. اقترح بعض المحللين أن استطلاعات الرأي قد تقلل حتى من دعم هاريس.

قال كاناغا سوريام: " استطلاعات الرأي العامة الحالية، تُظهر مستويات عالية جدًا من الثقة في سباق متقارب، بعبارة أخرى، من المحتمل تمامًا ألا تكون الانتخابات متقاربة على الإطلاق، على الرغم مما يقوله خبراء استطلاعات الرأي في الوقت الراهن"

شركة استطلاعات الرأي البريطانية الأخرى، يوجوف، نجحت في السباق باستخدام نماذج MRP منذ ما يقرب من عقد من الزمان. لقد خالفوا هذا الاتجاه في عام 2016 من خلال التنبؤ بشكل صحيح بفوز ترامب المفاجئ واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن نتائجهم كانت بعيدة كل البعد عن التوقعات لدرجة أن يوجوف لم تعلن عنها في العلن، كما يتذكر جو تويمان، الذي كان يعمل في يوجوف في ذلك الوقت.

دراسة يوجوف كانت بمثابة رصاصة سحرية، يمكنها أن ترى أشياء لا تستطيع استطلاعات الرأي الأخرى رؤيتها"، كما قال تويمان لبوليتيكو.

وقال: "إن استطلاعات الرأي تتعلق بطرح الأسئلة الصحيحة على الأشخاص المناسبين بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب".