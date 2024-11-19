قال المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، إنه أجرى محادثات "بناءة للغاية" خلال زيارته إلى لبنان لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد هوكشتاين، عن وجود "فرصة حقيقية" لإنهاء النزاع بين الطرفين، موضحاً أن "الحل أصبح قريباً"، والنافذة مفتوحة للتوصل إلى اتفاق، خلال الأيام المقبلة على حد تعبيره.

وأشار هوكشتاين، عقب لقاءه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري عين التينة بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، إلى أن المحادثات الجارية الآن تهدف إلى "تضييق الفجوات" القائمة منذ أسابيع، معرباً عن التزامه بالعمل مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل للوصول إلى حل للأزمة.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي، وسط مساع للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان، وفي وقت أكدت فيه مصادر لبنانية مطلعة، أن لبنان وافق على معظم بنود مسوّدة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل لجنة المراقبة.

Reuters جزء من المباني المتضررة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، جنوب لبنان.

وعلى الصعيد الميداني، قال حزب الله إنه استهدف قوات إسرائيلية بالقرب من أربع قرى في جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وشمالها، ورصد حوالي 40 مقذوفاً عبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، تم رصد نحو 25 مقذوفاً انطلقوا من لبنان نحو إسرائيل"، فيما أشار إلى سقوط "عشر مقذوفات عبرت الأراضي الإسرائيلية من لبنان" في وقت سابق.

وأكدت أجهزة الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص على الأقل جراء المقذوفات من لبنان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها تفحص "مواقع الضرر" حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية القذائف لكنها لم تبلغ عن أي أضرار أو إصابات خطرة.

من جانبه، أبلغ جهاز إسعاف نجمة داوود الحمراء عن إصابة "أربعة أشخاص بجروح طفيفة بشظايا الزجاج"، أصيبوا خلال تواجدهم في "مبنى خرساني حيث تحطمت النوافذ" في منطقة الشارون.