إيلاف من لندن: أعطى رئيس سابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجي MI6 رؤيته لما يمكن أن ينتظر سوريا والشرق الأوسط بعد سقوط الأسد.

عاش السير جون ساورز في سوريا في ثمانينيات القرن الماضي ويقول إنه رأى القمع من نظام الأسد "بأم عينيه". وهنا، يشرح رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية MI6 السابق الوضع في سوريا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية.

وبين عامي 2009 و2014، عُرف السير جون ساورز باسم "سي" - رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية MI6. وهو تحدث بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، إلى قناة (سكاي نيوز) عن الوضع في سوريا، وما هي الخطوات التالية؟.

قلب النظام

في أقل من أسبوعين، تمكنت جماعة هيئة تحرير الشام المتمردة من قلب نظام احتفظ بالسلطة لأكثر من 50 عامًا. وهل سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في سوريا؟

قال السير جون: "أعتقد أن بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته في منصبه أمر مشجع من أجل تحقيق شكل من أشكال انتقال السلطة المنظم".

وأضاف أن المتمردين لا يبدو أنهم "يسعون إلى الانتقام" من أي مجموعة - على الرغم من أنه ستكون هناك "محاسبة" على "الوحشية الرهيبة" لنظام الأسد. "سوف تكون هناك بعض تصفية الحسابات في مرحلة ما".

وقال إن نظام الأسد لا يمثل سوى "طائفة أقلية بنسبة 15٪" من الأمة. واضاف السير جون: إن المهمة الصعبة تنتظرنا الآن لمحاولة جمع البلاد معًا

وقال إنه لا توجد تقاليد ديمقراطية، بل مجموعات مسلحة بدلاً من المجموعات والوحدات السياسية. وأضاف: "أعتقد أن الأتراك سيلعبون دورًا حاسمًا في محاولة جمع هذه المجموعات المختلفة معًا لتشكيل نظام واحد متماسك جديد".

هل كان الانهيار مفاجأة للمملكة المتحدة وأجهزة استخباراتها؟

يقول السير جون ساورز: "أعتقد أنها كانت مفاجأة للجميع - ربما كانت بمثابة مفاجأة لـ [هيئة تحرير الشام]"، قال السير جون. "لا أعتقد أنهم كانوا يتوقعون الذهاب إلى هذا الحد، بهذه السرعة. "أعتقد أننا جميعًا مندهشون من كيفية انهيار قوات النظام تمامًا - حتى تلك الأكثر ولاءً للنظام والأقرب إلى النظام. لذا، نعم، إنها مفاجأة. إنها ليست فشلاً استخباراتيًا. إنها مفاجأة للجميع."

هل يجب أن نكون حذرين بشأن تولي تنظيم تابع للقاعدة السلطة؟

قال السير جون: "عندما كنت رئيسًا لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6، نظرنا إلى كل هذه الجماعات المعارضة السورية وصنفناها إلى تلك التي يمكننا دعمها وتلك التي كانت خارج نطاق السيطرة وقريبة جدًا من القاعدة. وكانت [هيئة تحرير الشام] بالتأكيد ضمن الفئة الأخيرة.

"لكنني أعتقد أن أبو محمد الجولاني، الزعيم، بذل جهودًا كبيرة على مدى السنوات العشر الماضية لإبعاد نفسه عن تلك الجماعات الإرهابية.ومن المؤكد أن تصرفات هيئة تحرير الشام التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين كانت تصرفات حركة تحرير، وليس منظمة إرهابية".

هل ينبغي أن تبقى هيئة تحرير الشام على قائمة الحظر؟

وقال السير جون: "أعتقد أن وزير الداخلية سيطلب من جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) ومركز تقييم الإرهاب المشترك مراجعة الوضع بشأن [هيئة تحرير الشام] وما إذا كان ينبغي لها أن تظل على قائمة الكيانات المحظورة.

"سيكون من السخف إلى حد ما، في الواقع، إذا لم نتمكن من التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا بسبب حظر يعود تاريخه إلى 12 عامًا". وأضاف أن هناك "واقعًا جديدًا" في سوريا الآن.

هل كان لتركيا يد في هذا؟

وقال السير جون: "من المؤكد أن تركيا لديها مصلحة وثيقة في هذا"، على الرغم من أن تركيا وهيئة تحرير الشام ليس لديهما أقرب علاقة "من حيث التعاون والتدريب والإمداد".

وأضاف: "أعتقد أن الأمور تحركت في اتجاه موات للغاية لتركيا".

"وأعتقد أنها ستكون الدولة الأكثر إثارة للاهتمام وتأثيرًا في المنطقة الآن حيث تتجمع مجموعات المعارضة المختلفة لمحاولة التوصل إلى إجماع حول كيفية دخول النظام الجديد حيز التنفيذ".

ماذا عن الروس؟

يعتقد السير جون أن الروس "قد يكون لهم دور هنا". ويضيف: "لديهم قاعدة بحرية رئيسية و "إنهم يريدون الاحتفاظ بهذه المرافق، وهذا يعني أنهم يجب أن يتصالحوا مع المجموعة الجديدة، والقوى الجديدة في سوريا. ولكن بالطبع، لقد لعبوا دورًا فعالًا في إبقاء نظام الأسد القمعي في السلطة."

وإيران؟

"أعتقد أن إيران ستراقب هذا الأمر بتوتر شديد وقلق شديد"، قال السير جون. "إن أحداث الأسبوع الماضي أو نحو ذلك في سوريا هي بالضبط ما يخشى النظام الإيراني أن يحدث في إيران في مرحلة ما."

وقال إن إيران أكثر "تطورًا" كدولة - لكنها "لا تزال نظامًا أقلية بموافقة محدودة"، مما أدى إلى الاضطرابات في العقود الأخيرة.

وقال رئيس الاستخبارات السابق إن إيران "يبدو أنها تنسحب" من سوريا، بعد أن أضعفتها الغارات الجوية الإسرائيلية على دفاعات المنشآت النووية الإيرانية".

وتابع السير جون: "لذا أعتقد أنهم يشعرون بالضعف، إيران. أعتقد أنه من غير المرجح للغاية أن يلعبوا دورًا حازمًا، وأنا أشعر بالتشجيع الشديد لحقيقة أن الإيرانيين يبدو أنهم على استعداد لإعادة التواصل مع الأوروبيين والأميركيين".

"ماذا تفكر إسرائيل؟

"بالنسبة لإسرائيل، فهي تراقب عن كثب"، قال السير جون. وأضاف: إن منطقة مرتفعات الجولان، التي تقع بين سوريا وإسرائيل، كانت "هادئة تمامًا" على مدى السنوات الخمسين الماضية - مما يعني أنه لم يكن لديهم مشاكل على تلك الحدود. ومع ذلك، فإن إسرائيل "ستكون متوترة" بشأن الصراع.

وأضاف السير جون أن هناك "تفاهمًا ضمنيًا" بين إسرائيل وروسيا، حيث تضمن روسيا أن سوريا لن تهاجم إسرائيل عبر مرتفعات الجولان.

صفقة قذرة

وفي المقابل، "لم يفعل الإسرائيليون شيئًا لتقويض النظام السوري".

وقال رئيس الاستخبارات السابق إنها "صفقة قذرة وغير مكتوبة" بين إسرائيل وروسيا.

وقال إنه سيتم الآن التخطيط في إسرائيل لـ"أسوأ سيناريو محتمل" وهو "انقسام سوريا إلى وحدات أصغر، مع وجود مجموعات مسلحة قد تحول تلك النيران إلى إسرائيل في مرحلة ما".

وقال إن هذا "أقل احتمالاً" رغم أنه "ليس مستحيلاً بالتأكيد".

وأضاف: "أعتقد أن الإسرائيليين سوف يضطرون إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن هذا الأمر، لأن تركيا سوف تكون الوسيط الرئيسي في هذا الشأن".

هل الوضع مشابه لأفغانستان أو العراق أو ليبيا؟

وقال السير جون إن ليبيا هي المقارنة "الأكثر ملاءمة"، ولكنها لا تزال مقارنة "سيئة".

هذا لأن البلاد "مقسمة بين مجموعات مختلفة" - حيث أن أغلبية السوريين من السنة الذين تعرضوا للقمع.

وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لهم للالتقاء وتشكيل حكومة جديدة ودستور جديد ونظام جديد هناك".

"نعم، سوف تكون هناك أوقات صعبة للغاية في المستقبل، وقد يكون هناك عناصر من النظام القديم، كما رأينا في العراق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عناصر من النظام القديم، المقاتلون الذين يحرسون التمرد في قلب المنطقة العلوية في شمال غرب سوريا - وآمل ألا يحدث ذلك".

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/former-mi6-chief-explains-whats-next-for-syria-and-the-middle-east-after-fall-of-assad-13269444