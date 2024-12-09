إيلاف من الرباط :تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس،لسقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر وكسر في عظم العضد ، وذلك خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية، الاحد ، وفق ما ذكره بيان صادر عن مجموعة من الاطباء.

وتطلب هذا الكسر إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، وقد أجريت هذه العملية اليوم بالمصحة الملكية بالرباط.

وعقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الأيسر للملك محمد السادس ، لمدة 45 يوما، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي.

ووقع على البيان الطبي البروفيسور لحسن بليمني ، الطبيب الخاص للعاهل المغربي ، والبروفيسور علي الزين ، والبروفيسور سليم بوعبيد، والبروفيسور محمد بنشقرون ، وكلهم أساتذة مختصين في جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.