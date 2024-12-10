إيلاف من لندن: نشرت وسائل إعلام وصحف بريطانية، صورة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها الراحل دوق إدنبرة عثر عليها في القصر الرئاسي السوري المهجور منذ فرار بشّار الأسد إلى موسكو الأحد الماضي.

وكان مقاتلو المعارضة السورية شقوا طريقهم عبر الغرف في القصر الرئاسي، والتقط مصورو وكالات الأنباء والناشطين صورًا لعدة أشياء احتفظ بها الزعيم المخلوع، بما في ذلك ما يبدو أنها صورة موقعة من الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.

ودخل آلاف السوريين إلى قصر الرئاسة في حدث تاريخي وغير مسبوق، محملين بالأمل في بداية عهد جديد، وخاتمة لحكم الأسد الذي دام لأكثر من 14 عامًا.ويعد هذا التطور منعطفًا حاسمًا في الصراع الدائر منذ أكثر من عقد، والذي شهد قتالًا عنيفًا وتدخلات إقليمية ودولية.

ويتألف القصر من عدة مبانٍ مترابطة، ويضم عددا كبيرا من الغرف، بما فيها قاعة اجتماعات ضخمة، تعكس الطابع الفخم للمكان.

وعلت أصوات التكبير والهتافات من مواطنين كانوا يتجولون بحرية لأول مرة في هذا الموقع الذي كان مغلقا في وجه عامة الشعب.

وحسب مراسل قناة (الجزيرة) القطرية، فإن القصر شهد بعض العبث بمحتوياته وذلك سبب حالة الاحتقان الشعبي العالية، ومع ذلك، بدا القصر وكأنه تحول إلى معلم يزوره الناس بدافع الفضول والرغبة في استكشاف المكان الذي طالما كان رمزًا لهيمنة النظام.

ولم يكن الأطفال أيضا بعيدين عن المشهد، إذ شوهدوا وهم يركضون بين القاعات والغرف، في لحظات بدت أقرب إلى الاحتفال بالنصر على نظام الأسد.