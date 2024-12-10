إيلاف من لندن: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول العسكري السوري بين عشية وضحاها.

ويبدو أن العملية كانت جزءًا من حملة أوسع نطاقًا للقضاء على التهديدات الاستراتيجية لإسرائيل، وجاءت بعد استهداف جيش الدفاع الإسرائيلي لقواعد جوية ومختبرات علمية في سوريا.

ونشرت إيلاف تقريرا، اليوم الثلاثاء، مصدره Naval News ومقره بريطانيا ان البحرية الاسرائيلية دمرت الاسطول البحري للنظام السوري المنهار.

وحذر كاتس، الذي كان يزور قاعدة بحرية في حيفا، زعماء المتمردين السوريين الذين يتبعون الأسد من أن طريقهم سينتهي مثل "الزعيم الساقط".

وقال أيضًا إنه أمر الجيش بإنشاء "منطقة دفاع معقمة" في جنوب سوريا بدون وجود إسرائيلي دائم. وقال إن هذا كان لمنع أي تهديد إرهابي لإسرائيل.

وقالت إسرائيل في وقت سابق إن اقتراب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من العاصمة السورية دمشق "أخبار كاذبة".