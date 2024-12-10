إيلاف من لندن: قالت تقارير إنه في ليلة 9 ديسمبر، وجهت البحرية الإسرائيلية لسفن حربية تابعة للنظام السوري السابق، وأغرقتها في ميناء اللاذقية.

وقال موقع (Naval News) أخبار البحرية وهو موقع متخصص بتغطية إخبارية عالمية للدفاع البحري يبث من لندن، إنه في الوقت الذي لم يصدر جيش الدفاع الإسرائيلي بيانًا مفصلاً بشأن الضربات، فإن المصادر العسكرية التي تحدثت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن البحرية نفذت عملية كبرى مساء الاثنين للقضاء على الأسطول البحري للنظام السابق. العملية هي جزء من حملة أوسع لتحييد الأصول العسكرية ومنعها من الوقوع في أيدي القوات المعادية.

تفكيك مواقع الاسلحة

وبحسب تقارير إعلامية نقلاً عن تصريحات رسمية، فإن إسرائيل أطلقت بعد انهيار النظام جهوداً لتفكيك مواقع الأسلحة التابعة للنظام لمنع القوات المعادية من الاستيلاء عليها. وجاء هذا في خضم الاستيلاء الفوضوي من قبل الجماعات المتمردة، التي كان العديد منها مرتبطاً سابقاً بتنظيم القاعدة ومنظمات جهادية أخرى.

وتكشف الصور من ميناء اللاذقية عن زوارق صواريخ غارقة من طراز أوسا (مشروع 205)، مع منصات إطلاق من طراز بي-15 إم تيرميت (إس إس-إن-2 سي ستيكس) بارزة بشكل واضح فوق سطح الماء. وفي حين لم تكشف البيانات الرسمية عن عدد السفن الحربية الإسرائيلية المشاركة أو العدد الدقيق للسفن السورية المدمرة، فقد أشار بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أن جميع الأسلحة الاستراتيجية تم القضاء عليها بنجاح خلال الغارات الأخيرة.

يذكر أن الزورق الصاروخي من طراز أوسا هو سفينة بحرية عالية السرعة طورها الاتحاد السوفييتي في أوائل الستينيات. ووفقاً لمصادر مفتوحة، قامت البحرية السورية بتشغيل ما يقرب من 16 زورقاً صاروخياً من طراز أوسا، وكان نصفها على الأقل من طراز أوسا 2 المحدث.

,يتضمن التسليح الأساسي لفئة OSA أربعة صواريخ مضادة للسفن من طراز P-15 (SS-N-2 Styx) كسلاح رئيسي. للدفاع الجوي، تم تجهيز القوارب ببرجين من طراز AK-230، كل منهما مسلح بمدفعين آليين مزدوجين عيار 30 ملم. تعمل السفن بثلاثة محركات ديزل، كل منها يقود عموده الخاص، مما يوفر نسبة عالية من القوة إلى الوزن ويمكّن من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 39 عقدة.

ويتميز طراز Osa II بتحسينات مثل المحركات الأكثر قوة، وزيادة السرعة القصوى، وقاذفات الصواريخ على شكل أنبوب المصممة لصواريخ P-15U المحسنة، مما يوفر قدرات تشغيلية وقوة نيران أفضل.