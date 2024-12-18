إيلاف من الرباط :حل الرئيس الموريتاني،محمد ولد الشيخ الغزواني،بالمغرب الليلة ( الاربعاء) ، حسب ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء،التي قالت إن الرئيس غادر نواكشوط مساء الأربعاء متوجهًا إلى الرباط في إطار "زيارة خاصة".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الزيارة تأتي للاطمئنان على صحة زوجته،مريم بنت محمد فاضل ولد الداه،التي أجريت لها عملية جراحية ناجحة في إحدى مصحات الرباط.

ولم تعلن السلطات الموريتانية عن تفاصيل إضافية حول برنامج الزيارة أو مدتها. واكتفت الرئاسة الموريتانية بالقول أن "الرئيس ولد الشيخ الغزواني غادر إلى المغرب". وقال محمد ولد اشروقه، الوزير المكلف ديوان رئاسة الجمهورية، إن "ولد الشيخ الغزواني توجه إلى الرباط مساء اليوم الأربعاء"، في إطار زيارة خاصة.