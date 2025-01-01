إيلاف من واشنطن: وصف شهود عيان احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة بأنها تحولت إلى رعب عندما اصطدمت سيارة، الأربعاء، بحشد في شارع بوربون في نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كيفن غارسيا (22 عاما)، قوله بعد وقت قصير من الحادث: "كل ما رأيته هو شاحنة تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون". وقال: "جثة طارت نحوي"، مضيفًا أنه سمع أيضًا إطلاق أعيرة نارية.

وقالت شاهدة أخرى (22 عامًا)، ويت ديفيس، من شريفبورت، لويزيانا، ، إن الحادث وقع أثناء وجودها في ملهى ليلي في شارع بوربون.

وقالت ويت: "بدأ الجميع في الصراخ والصراخ والركض إلى الخلف، ثم دخلنا في حالة إغلاق لفترة قصيرة ثم هدأ الأمر لكنهم لم يسمحوا لنا بالمغادرة".

وتابعت ويت ديفيس: "عندما سمحوا لنا أخيرًا بالخروج من النادي، أشار لنا رجال الشرطة إلى المكان الذي يجب أن نسير فيه وأمرونا بالخروج من المنطقة بسرعة، رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها وأطنانا من الناس يتلقون الإسعافات الأولية".



وقالت عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي". وتحدثت عن إصابة ضابطين بجروح بعد أن أطلق منفذ العملية النار باتجاههما.

وذكرت الشرطة أن سائق الشاحنة في نيو أورلينز حاول دهس "أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وبحسب الإعلام المحلي، كان حشد من الناس يحتفلون بالعام الجديد في شارع بوربون في الحي الفرنسي في نيو أورليانز عندما وقعت حادثة الدهس.

ويزعم الشهود أن المشتبه به كان "يرتدي درعًا كاملاً للجسم، ومسلحًا ببندقية هجومية"، وفقًا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستجاب العشرات من ضباط الشرطة لما أعلنته السلطات "حادثة إصابات جماعية"، وتم إغلاق جزء من الطريق. كما شوهد المسعفون وسيارات الإسعاف ومركبات من مكتب الطبيب الشرعي في مكان الحادث.

وأضافت السلطات المحلية أن سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات عن المشتبه به حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إلقاء القبض عليه. وشارع بوربون مشهور بحاناته ونواديه العديدة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز.

وقال أحد الشهود إن السيارة كانت "تصطدم بكل من على الجانب الأيسر من رصيف بوربون".

ووقع الحادث قرب نهاية احتفالات رأس السنة الجديدة في مدينة نيو أورليانز، وقبل ساعات من بدء مباراة الدور ربع النهائي في دوري الجامعات لكرة القدم الأميركية التي ستقام في ملعب" سيزرز سوبر دوم" بالمدينة، حيث من المتوقع أن يحضر آلاف الأشخاص.