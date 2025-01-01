إيلاف من برلين: بعد ارتكابه هجوم طعن يوم رأس السنة في منطقة شارلوتنبورغ بالعاصمة الألمانية برلين، سيتم إيداع المشتبه به البالغ من العمر 30 عاماً في مستشفى نفسي بشكل مؤقت، وذلك حسبما أعلنت الشرطة والادعاء العام.

وأفادت الشرطة والادعاء بأن الرجل السوري المقيم في السويد يواجه اتهاماً بارتكاب محاولة قتل. وتم إيداع المتهم في مستشفى مؤمّن بشكل خاص بسبب وجود مؤشرات على معاناته من اضطراب نفسي، وفق ما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

ويعتقد أن الرجل سرق سكينين من سوبر ماركت في شارع زوميرينغ - شتراسه نحو الساعة 12 ظهر أمس، الثلاثاء، ثم هاجم شخصين بهما أمام المتجر.

وتشير النتائج الأولية للتحقيقات إلى أنه طعن رجلاً يبلغ من العمر 69 عاماً عدة مرات، مما تسبب له بإصابات خطيرة تهدد حياته في الجزء العلوي من جسده.

كما يعتقد أن المشتبه به طعن شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً، مما أدى إلى إصابته بجروح في ذراعه استلزمت علاجه بالمستشفى. ووفقاً للمحققين، لم يترك المهاجم ضحاياه إلا بعدما دفعه عدة شهود للتراجع، من بينهم امرأة صرخت فيه وهددته باستخدام بخاخ غاز مسيل للدموع.

وألقت الشرطة القبض على الرجل بالقرب من موقع الحادث. وتولت كل من المباحث الجنائية والادعاء العام في برلين، التحقيقات في الواقعة. ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتركز بشكل خاص على مجريات الحادث وخلفياته.