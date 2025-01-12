إيلاف من لندن: في حين تبحث دول العالم عن عنوان في سوريا والاعتراف بشرعية حكمها، وترسل مسؤولين كبارًا وتعمل على تجديد علاقاتها مع دمشق، هناك عدد من التحديات أمام أحمد الشرع، القائد الجديد لسوريا.

يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الزعيم السني الجديد أحمد الشرع مطالب بمواجهة التحدي المتمثل في ضمان سوريا مستقرة وذات سيادة، والعمل على إبقاء بلده خارج التجاذبات الإقليمية، وأيضًا إقامة علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة مثل الأردن وتركيا والعراق وإسرائيل ولبنان.

ويقول المسؤول لـ"إيلاف إن المبادرات التي يطلقها الشرع إيجابية، وحديثه يعبر عن رغبة سورية في التهدئة والاستقرار وإعادة الإعمار.

لقد كانت سوريا، باعتبارها دولة وسيطة رئيسية في الشرق الأوسط، بمثابة بؤرة لعدم الاستقرار لأكثر من عقد من الزمان.

فتحولت إلى ساحة صراع إقليمي تتقاتل عليه إيران وروسيا لأسباب اقتصادية، وهي السيطرة على سوق النفط.

أما الآن، فسوريا تبحث عن مستثمرين في كل المجالات من أجل تغيير صورتها بشكل حقيقي، وعليها أن تعالج مشكلة السلاح المتفلت من جهة، ومعالجة التنظيمات الفلسطينية في الأراضي السورية وتنظيمات أخرى خارجية كانت قد أدخلتها إيران أو استقدمتها إدارة بشار الأسد لحمايتها.