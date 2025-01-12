إيلاف من واشنطن: تم تصوير الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والرئيس السابق باراك أوباما وهما يتحدثان مع بعضهما البعض في جنازة جيمي كارتر في 9 كانون الثاني (يناير)، يعتقد دونالد ترامب أنه وباراك أوباما "على الأرجح" يحبان بعضهما البعض، على الرغم من إرث العلاقة المتوترة السيئة، وهو إرث علني ومعروف.

وتحدث الرئيس المنتخب، البالغ من العمر 78 عاما، في اجتماع في مار إيه لاغو مع حكام الجمهوريين يوم الخميس 9 كانون الثاني (يناير) عن تفاعله مع الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاما، خلال جنازة جيمي كارتر الرسمية في وقت سابق من ذلك اليوم.

وكان ترامب وأوباما من بين الرؤساء الأميركيين الخمسة الأحياء وجميعهم، باستثناء واحدة، من السيدات الأول الذين اجتمعوا لتكريم حياة وإرث كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية في العاصمة واشنطن.

وفي حديثه إلى بيتر دووسي من قناة فوكس نيوز في منتجعه في فلوريدا، قال ترامب، في مقطع فيديو نشرته مجلة فوربس ، إن تفاعله مع أوباما "بدا ودودًا للغاية".

"لم أكن أدرك مدى ودهم، لقد رأيت ذلك على شبكتك الرائعة، منذ فترة قصيرة، قبل أن آتي. وقلت، "يا إلهي، يبدو أنهما شخصان يحبان بعضهما البعض". وربما يكون الأمر كذلك بالفعل."

وأضاف ترامب "لدينا فلسفات مختلفة بعض الشيء، أليس كذلك؟ ولكن من المحتمل أن يكون الأمر كذلك. لا أعلم، لقد كنا متوافقين فقط".

أنا متوافق مع الجميع

ثم صرح ترامب بأنه "توافق مع الجميع تقريبًا" هناك، في إشارة إلى الحاضرين الآخرين في حفل كارتر، بما في ذلك الرئيس الحالي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون .

وتابع ترامب: "كما تعلمون، التقينا خلف الكواليس قبل أن نخرج. واعتقدت أنه كان حفلًا جميلًا. لكننا جميعًا كنا على وفاق تام، وهذا أمر جيد".

ولم يقف ترامب في البداية لتحية أوباما، رغم أنهما انتهى بهما الأمر إلى الدخول في محادثة أثناء جلوسهما بجانب بعضهما البعض. وتحدث أوباما مؤخرًا ضد ترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، عندما شارك في تجمع حاشد لصالح هاريس، البالغة من العمر 60 عامًا.

وشارك بوش، البالغ من العمر 78 عامًا، لحظة مرحة مع خليفته عندما قام بلمسة ودية على بطن أوباما أثناء توجهه إلى مقعده. وخلال الجنازة الرسمية، جلس أوباما بين بوش وزوجته لورا بوش ، وترامب وزوجته ميلانيا ترامب .

توفي كارتر، الرئيس الأسبق الأطول عمرا في تاريخ الولايات المتحدة - والذي شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين من عام 1977 إلى عام 1981 - في 29 كانون الأول (ديسمبر) عن عمر يناهز 100 عام.