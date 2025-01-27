إيلاف من دمشق: بعيد إسقاط النظام في سوريا يوم الثامن من ديسمبر الماضي، بدأت القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الانتقالية حملات أمنية في البلاد تزامنت مع عمليات تسوية.

مختار بلدة قمحانة أحمد نبهان

وبينما لا تزال تلك الحملات مستمرة، أعلن الأمن العام اليوم الاثنين، القبض على مختار بلدة قمحانة أحمد نبهان.

وأضاف في بيان، أن الموقوف كان جنّد العديد في ميليشيا "قوات النمر" التابعة لسهيل الحسن اللواء سيئ الصيت في الجيش السوري أيام النظام السابق.

كما تابع أن نبهان كان على علاقة جيدة مع ضباط قاعدة حميميم الذين كرموه أيضاً.

وكان الحسن الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017. وكان مرتديا بزة عسكرية تابعة للقيادات العسكرية الروسية.

مجازر كبرى

يشار إلى أن اسم الحسن وميليشيات النمر كانا ارتبطا بمعظم المجازر والأحداث الكبرى التي ارتكبت في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية.

كما يقال بأن النمر هو من اخترع فكرة البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.

في حين كان آخر ظهور له عقب إطلاق إدارة العمليات العسكرية معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ دارت اشتباكات عنيفة في محيط حماة أعلن بعدها استهداف الحسن أثناء عقده اجتماعا بجبل زين العابدين في 4 ديسمبر/كانون الأول.

إلى أن ظهر بعدها في صور مصابا بيده ثم اختفى عن الصورة تماما بعد إسقاط النظام.

أما إدارة العمليات العسكرية فتشن منذ أسابيع حملات أمنية في مناطق مختلفة لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار.