إيلاف من واشنطن: تحطمت طائرة إسعاف جوي تابعة لشركة "جيت ريسكيو إير أمبيولانس" ليل الجمعة السبت في منطقة مكتظة بالسكان في فيلادلفيا، وعلى متنها ستة أشخاص، من بينهم طفل مريض ومرافق له، إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم.

الشركة المشغلة للطائرة، التي تستخدم لنقل المرضى، أعلنت في بيان رسمي أنها غير قادرة على تأكيد وجود أي ناجين حتى اللحظة، بينما لا تزال السلطات المحلية تعمل على تقييم حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحادث.

ظروف الطقس

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فإن الطائرة أقلعت من مطار فيلادلفيا متجهة إلى سبرينغفيلد بولاية ميسوري، قبل أن تتحطم في ظل أحوال جوية سيئة، شملت أمطارًا غزيرة ورؤية محدودة. ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق لسقوط الطائرة، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية.

وفي أعقاب الحادث، اندلعت حرائق في عدة منازل وسيارات قريبة من موقع التحطم، بحسب تصريحات رئيسة بلدية فيلادلفيا شيريل باركر خلال مؤتمر صحفي.

تعليقات ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارع إلى التعبير عن حزنه وأسفه العميق على الأرواح التي أُزهقت، وكتب على منصة "تروث سوشل": "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فقدت."

يأتي هذا الحادث في أعقاب كارثة جوية كبرى وقعت الأسبوع الماضي، حيث اصطدمت طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية بلاك هوك عسكرية فوق العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مصرع 67 شخصًا، في أسوأ حادث طيران تشهده الولايات المتحدة منذ عام 2009.