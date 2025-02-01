إيلاف من واشنطن: تحطمت طائرة صغيرة بالقرب من مركز روزفلت للتسوق في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الجمعة، مما تسبب في انفجار هائل أضاء في السماء، وأشعل النيران في العديد من المنازل، وفقًا للتقارير التي نشرتها المواقع والقنوات الإخبارية الأميركية.

الطائرة سقطت بالقرب من كوتومان وشارع روزفلت - على بعد أكثر من ثلاثة أميال من مطار شمال شرق فيلادلفيا - بعد الساعة السادسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي للولاية الأميركية.

وأفادت شبكة "سي بي إس" أن الطائرة التي كانت تقل راكبين تسببت في انفجار ناري كبير أدى إلى اشتعال النيران في عدة منازل، وقد تم الإبلاغ عن سقوط العديد من الضحايا، ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وقال وزير النقل شون دافي إن هناك ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد ذكرت في البداية أن هناك شخصين على متن الطائرة، ولم تتوفر لدى الوكالة أي معلومات جديدة عن حالتهم، كما لم تتوفر حتى الآن معلومات رسمية مؤكدة عن وقوع ضحايا من بين السكان أو المشاة في المنطقة التي وقعت بها الطائرة.

رواية "سي إن إن" للحادث

نقلت شبكة "سي إن إن" عن السلطات الأميركية قولها إن طائرة تجارية ذات محركين تحطمت في شمال شرق فيلادلفيا، بالقرب من مركز روزفلت للتسوق.

"تحطمت طائرة من طراز ليرجيت 55 حوالي الساعة 6:30 مساءً. بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة سي إن إن CNN في بيان لها: "هبطت الطائرة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) بعد مغادرتها مطار شمال شرق فيلادلفيا".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت تحمل شخصين على متنها وكانت في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد برانسون الوطني في ولاية ميسوري.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو إنه تحدث مع عمدة فيلادلفيا ويقدم جميع موارد الكومنولث مع تطور الاستجابة للطوارئ.

فيما قالت إدارة الطوارئ في المدينة في منشور على منصة X إنها تعمل على التعامل مع "حادث كبير" بالقرب من شارعي كوتمان وبوستلتون وأن الطرق مغلقة في المنطقة. وسوف تقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.

ويأتي تحطم الطائرة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تحقيقاتها في الاصطدام المميت الذي وقع يوم الأربعاء على بعد حوالي 150 ميلا إلى الشمال الشرقي في منطقة واشنطن العاصمة، حيث اصطدمت طائرة إقليمية تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية وطائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش الأمريكي فوق نهر بوتوماك، وتسبب الحادث في وفاة 67 شخصًا.