إيلاف من الرباط: وجّه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض ، (الحزب الشيوعي سابقا) ، إلى نجم الدين الخريط، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري،رسالة تضامن إثر إقدام الإدارة السورية الجديدة على حل الأحزاب الناشطة في البلاد .

وعبّر الحزب المغربي عن يقينه بتجاوز رفاقه في سوريا لهذه اللحظة التاريخية الدقيقة والصعبة، متمنيا أن يخرج الحزب السوري منتصرا كي يساهم في تحقيق هدفه في العيش داخل وطن حر وبشعب سعيد.

وجاء في رسالة التضامن والتآزر "إثر هذا القرار الجائر، فإننا في حزب التقدم والاشتراكية نعرب لكم عن تضامننا المطلق وغير المشروط ضد هذا القرار"، الذي وصفه رفاق بنعبد الله بـ "الرجعي والمستبد"، اتخذته قوى "نكوصية متحكمة في الشأن السوري"، على حد قول البيان.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي قرار الحل بأنه قرار "جائر" في حق الحزب الشيوعي السوري الموحد وباقي الأحزاب الوطنية الناشطة في سوريا، كما أنه قرار شمل "تعطيل كل مؤسسات الدولة واحتكار كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد"، واستصدار تعليمات "متطرفة" تمنع الحريات العامة وتضيق على حقوق الإنسان.