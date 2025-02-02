إيلاف من لندن: ألقت السلطات البريطانية القبض على رجل بعد أن أحرق نسخة من القرآن الكريم في وسط مدينة مانشستر، وظهرت النيران تشتعل في المصحف الشريف، السبت، خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت الحادثة عند النصب التذكاري "جليد النور"، الذي يخلد ذكرى ضحايا تفجير مانشستر أرينا عام 2017 .

وتقول الشرطة الآن إن رجلاً يبلغ من العمر 47 عامًا قد تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة متعلقة بالنظام العام على أساس عنصري، ويبقى قيد الاحتجاز حاليًا للتحقيق، وفقاً لما بثته "سكاي نيوز" البريطانية.

نتفهم القلق العميق وهذه ليست حرية تعبير

ردًا على حادثة السبت، قالت مساعدة رئيس شرطة ماششتر ستيفاني باركر: "نحن نتفهم القلق العميق الذي قد يسببه هذا الأمر داخل بعض مجتمعاتنا المتنوعة ونحن على علم بفيديو مباشر متداول.

"لقد قمنا باعتقال سريع في ذلك الوقت ونعترف بأن الأشخاص المناسبين لديهم الحق في حرية التعبير، ولكن عندما يتجاوز هذا الأمر إلى الترهيب بهدف التسبب في الأذى أو الضيق فإننا سوف نسعى دائمًا إلى اتخاذ الإجراءات عندما يتم إبلاغنا بذلك".

وجاء في بيان للشرطة: "في حوالي الساعة 2.45 بعد الظهر السبت ألقينا القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة نظام عام مشددة عنصريًا في أعقاب حادثة في وسط المدينة في النصب التذكاري Glade of Light. "ولا يزال قيد الاحتجاز حاليًا للاستجواب.