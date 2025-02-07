إيلاف من واشنطن: يستعد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، للقيام بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط، في جولة دبلوماسية تأتي وسط أجواء متوترة أثارها حديث الرئيس دونالد ترمب عن نقل سكان قطاع غزة.



وأكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن روبيو سيبدأ جولته بحضور مؤتمر ميونخ للأمن، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 فبراير (شباط).

وتأتي هذه الجولة في توقيت حساس، حيث تصاعدت ردود الفعل على تصريحات ترمب الأخيرة، ما يضفي على زيارة روبيو أبعادًا أكثر تعقيدًا، وسط تساؤلات حول أهدافها وما إذا كانت ستحمل تطمينات أو توضيحات للموقف الأميركي في المنطقة.