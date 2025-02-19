إيلاف من القدس: قبل عام من الآن، وفي مقال كتبته، اقترحت أنه في "اليوم التالي" في غزة، وبعد أن يعيد جيش الدفاع الإسرائيلي جميع رهائننا ويقضي على حكم حماس في القطاع، ينبغي لجهة دولية مثل الولايات المتحدة أن تحكم غزة مؤقتا.

لقد رأى أغلب المعلقين أن هذا لم يكن أكثر من مجرد تفكير تمني. فمن ذا الذي قد يوافق على الانغماس في وحل غزة؟ واليوم، بعد عدة أسابيع من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعززت أفكاري بشكل كبير.

لقد تحدث ترامب عن تحويل قطاع غزة إلى أصل أميركي – إما مؤقتا أو على نحو آخر. بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن هناك حاجة ماسة إلى إجلاء سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى مكان بديل للسماح بتنمية القطاع ومواجهة الإرهاب اللامتناهي الذي يولده ضد إسرائيل ومصر وشعبها، من خلال قيادته، مرة واحدة وإلى الأبد.

والحقيقة أن مجرد التصريح العلني بمثل هذه الكلمات من قِبَل رئيس الولايات المتحدة يشكل أهمية بالغة، لأنه يضفي على فكرة لم تحظ بعد بالشرعية والوزن اللازمين للتفكير خارج الصندوق والتأمل في حلول أصلية ومبدعة، ربما تتعارض مع التيار السائد.

وهذا أمر بالغ الأهمية خاصة إذا علمنا أن ما تم النظر فيه حتى الآن بشأن غزة لم ينجح على الإطلاق.

تاريخ غزة

ولكن ما الذي حدث؟ لم يكن السلام المحتمل، الذي تصوره رئيس الوزراء السابق أرييل شارون عندما انسحب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2005-2006، ولا تصاريح العمل التي منحت لعشرات الآلاف من سكان غزة للعمل داخل إسرائيل في منازل ومزارع هؤلاء الناس على وجه التحديد الذين دمرت حياتهم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

علاوة على ذلك، فإن الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت بعد مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لم توقف أيضًا تكاثر الكراهية الرهيبة والتحريض داخل قطاع غزة.

إن إمكانية استبدال قيادة حماس بحركة فتح بقيادة أبو مازن (محمود عباس) هي مضيعة مطلقة للوقت، كما أثبت التاريخ بالفعل في عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة وذبحت إخوانهم الفلسطينيين ــ نفس ضباط فتح في قطاع غزة.

وعلى نحو مماثل، فإن فكرة وضع رؤساء عدة عائلات كبيرة على رأس عدة مناطق داخل غزة خلال الحرب الحالية لم تستمر سوى بضعة أيام قصيرة حيث تم اغتيالهم على يد حماس.

إن ما أوضحته الحرب في غزة بشكل جلي هو ضرورة تدمير البنية الأساسية لحماس فوق الأرض وتحتها ـ أي شبكة الأنفاق تحت الأرض بالكامل في مختلف أنحاء القطاع. ولا يمكن تحقيق هذا من دون إخلاء سكان غزة، سواء بشكل مؤقت أو على نحو آخر.

ومن الواضح أيضاً أن الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة التي تتبناها حماس قد دخلت منذ عام 2006 كل بيت وكل كتاب مدرسي في غزة. ومن هنا فإن الأمر يتطلب إدخال نظام تعليمي جديد بالكامل والإشراف عليه ـ وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إذا ظلت حماس في السلطة أو إذا حلت فتح محلها.

وبعد كل شيء، فإن الكراهية والتحريض والتلقين هي جزء من الرسائل في الضفة الغربية تحت حكم محمود عباس وحركة فتح، كما هي الحال في قطاع غزة.

وهنا يأتي دور الإمارات التي يعول أن تكون الدولة القادرة على لعب دور مثالي في إصلاح النظام التعليمي الجديد، إذ أثبتت بالفعل قدرتها على تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في نظامها التعليمي. ولكنها لن تفكر حتى في القيام بذلك إذا ظلت حماس في السلطة، لأنها لن تتمكن من العمل داخل غزة دون أن تتعرض للخطر.



وبدون السكان، لن تتمكن حماس من مواصلة أنشطتها لأكثر من سبب أولهما عدم قدرة التنظيم على دمج نفسه بين السكان المدنيين الذين يعملون كدروع بشرية.

أما السبب الثاني فهو فشل حماس في الاقتراب من شمال القطاع - جراء تواجد حشود من المدنيين - إلى موقع من شأنه أن يعمل كنقطة انطلاق لمهاجمة القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة. وثالث الأسباب، وهو الأهم، ان غياب المدنيين يحرم حماس من التذرع بمهاجمة إسرائيل "لحماية" سكان غزة، لأنهم لن يكونوا هناك بعد الآن.

ماذا فعلوا في لبنان والكويت والأردن؟

وعندما تم نفي ياسر عرفات والفلسطينيين من لبنان بعد أن حولوا البلاد إلى بؤرة للإرهاب وشاركوا في المذابح الدورية التي راح ضحيتها مئات وآلاف المسيحيين اللبنانيين، التزم العالم الصمت.



وبعد أن تم نفي الفلسطينيين من الكويت بسبب احتفالهم باحتلال العراق للبلاد على الرغم من حفاوة الضيافة التي أظهرها الكويتيون لهم، التزم العالم الصمت.



وعندما تعرض الفلسطينيون في الأردن لمذبحة "أيلول الأسود" عام 1970 بعد أن ارتكبوا هجمات إرهابية متتالية في المملكة، التزم العالم الصمت.



إن العالم لن يصمت إذا ما تم إبعاد الفلسطينيين عن غزة، مؤقتاً أو على أي حال، لأن إسرائيل ستكون متورطة هذه المرة. ولكن استمرار الأعمال العدائية في صورة الكراهية العلنية والرغبة في الإبادة الجماعية، والتي تتجلى بوضوح في كل بيان صادر عن قيادة حماس باللغة العربية، لا يمكن أن يستمر كما كان حتى الآن.

إلى أين يذهب الفلسطينيون؟

أما السؤال الآن إلى أين ينبغي للفلسطينيين أن يذهبوا؟ وهل مصر هي المكان المناسب؟ كلا. ليس لأن شبه جزيرة سيناء لا تحتوي على مساحة كافية؛ بل إن المساحات فيها شاسعة.

ولكن هذا يعني تصدير المشكلة من حدود متبادلة مع إسرائيل إلى حدود أخرى. فضلاً عن ذلك فإن الذعر الذي استيقظ بين القيادات المصرية في مواجهة مثل هذا الاحتمال أمر مشروع.



لماذا؟ المصريون مثلهم كمثل الأردنيين، يدركون جيداً ما يعنيه استقبال نحو مليوني فلسطيني.

ورغم أن هذه النسبة ضئيلة للغاية مقارنة بسكان مصر البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، فإنهم يتذكرون قيام حماس بقتل جنودهم في رفح في عام 2012، ومحاولات الجماعة تنسيق التحركات مع الكيانات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء لتقويض النظام المركزي المصري، فضلاً عن علاقاتهم الوثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين.



المصريون يدركون أن كل دولة قبلت الفلسطينيين عانت من عدم الاستقرار. وقد أثبت التاريخ ذلك، وهو في نهاية المطاف خوف مشروع.



إن الأردن يشكل مثالاً مشابهاً، إلا أنه أصغر وأقل استقراراً. فالملك يواجه بالفعل شريحة ضخمة من الفلسطينيين من سكانه الذين يمكن تحريضهم بسهولة من قِبَل عوامل خارجية، مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتقويض القيادة الأردنية. وهو لا يحتاج إلى مليوني فلسطيني آخرين، الذين لن يعملوا على زعزعة استقرار نظامه فحسب، بل وأيضاً على زعزعة استقرار الاقتصاد والبنية الأساسية الأردنية الهشة بالفعل.



فضلاً عن ذلك، فإن الأردن يشترك مع إسرائيل في حدود يبلغ طولها أكثر من 330 كيلومتراً. ومع وجود مليوني فلسطيني آخرين في محيطه، فإن المشكلة ببساطة ستتغير جغرافيتها.



قطر هي الحل.. لماذا؟

تبلغ مساحة قطر نحو 11 ألف كيلومتر مربع ـ أي ما يقرب من نصف مساحة دولة إسرائيل. ويعيش في تلك المنطقة نحو 300 ألف قطري فقط، إلى جانب كبار قادة حماس، الذين يعيشون هناك منذ سنوات في رخاء هائل.

لماذا لا تستقبل هذه الدولة، التي تعتبر عملياً الراعي المعلن لحماس، مليوني مدني من سكان غزة يكتفون حالياً بـ 365 كيلومتراً مربعاً فقط في غزة، وهي مساحة أصغر بثلاثين مرة من مساحة قطر؟

كما أن المسافة بين إسرائيل وقطر كبيرة بما يكفي لمنع المناوشات الحدودية، ومن المؤكد أن المصريين والأردنيين يمكن أن يتنفسوا بسهولة أكبر مع هذا الحل.

وبدلاً من استضافة الفلسطينيين، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم لهم، في مقابل استمرار المساعدات المالية من الولايات المتحدة، الإصلاحات الضرورية للغاية في أنظمتهم التعليمية، ووسائل إعلامهم، والرسائل العامة، والتي يمكن بلا شك أن تصبح أكثر شمولاً وتسامحاً وتعددية ثقافية.

* أعدت إيلاف التقرير عن "جيروزاليم بوست"

الكاتبة روث واسرمان عضو سابق في الكنيست، وعملت سابقة نائبة للسفير الإسرائيلي في القاهرة- وزميل أول حالي في معهد ميسغاف للشؤون الاستراتيجية

