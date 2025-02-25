حالة واسعة من الجدل المخلوط بالغضب لُحظ انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار الجدل حول "احتيال إلكتروني" جديد من خلال منصة جديدة تقوم بجمع الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها وتوفير الأرباح لهم.

وتصاعد الجدل بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، القبض على القائمين على المنصة وإغلاقها، إذ أوضحت الداخلية في بيان أنها تلقت خلال ثلاثة أيام بلاغات من أكثر من 100 مواطن، قالوا إنهم تضرروا بسبب القائمين على منصة إلكترونية تحت اسم إف بي سي "FBC" لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغت قرابة مليوني جنيه مصري (نحو 39 ألف دولار) بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، بحسب بيان الداخلية.

متورطون من جنسيات أجنبية

قالت الداخلية المصرية في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على منصة إكس، إن التحريات أسفرت عن قيام تشكيل عصابي "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودين داخل مصر لهم ارتباط بشبكة بالخارج".

وأضاف البيان أن هذا التشكيل متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى إف بي سي "FBC"، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاتفاق مع 11 شخصاً لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية مُحملة ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

الاحتياج ووهم التسويق الشبكي

وتحدث لبي بي سي أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال، والذي طلب أن نطلق عليه "كابتن ميزو"، وقال إنه تعرف على الأمر قبل ثلاثة أسابيع من خلال أحد أصدقائه المقربين الذي استثمر أموالاً بالفعل في المنصة.

استثمر ميزو في البداية مبلغ 11200 جنيه (أي ما يعادل نحو 220 دولاراً) فربح حوالي 400 جنيه (قرابة 8 دولارات)، وهو ما شجعه على استكمال العمل وضخ الأموال؛ فقام باستثمار 100 ألف جنيه (أي نحو 2000 دولار).

وبعد ذلك طُلب منه تنفيذ مهام لربح المال مثل تحميل بعض التطبيقات ومشاهدة مقاطع فيديو ترويجية لإقناعه أن أرباحه سوف تأتي من أرباح المشاهدات والتفاعل.

كان أيضاً عليه أن يقنع أشخاصاً آخرين لينضموا للمشروع ويترأسهم في الشبكة التسويقية، فيما يسمى بنظام "التسويق الشبكي" أو "الهرمي"، وذلك قبل أن يفاجأ بغلق المنصة قبل أيام قليلة.

وأوضح ميزو أن دافع وراء التحاقه بالمنصة والاستثمار بها هو حتى يتمكن من الانتهاء من تجهيزات زفافه.

"خديعة المظهر"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه بعض القائمين على منصة إف سي بي "FBC" وهم يتحدثون للناس في خطاب ترويجي، داعين المواطنين للإقبال على المنصة واستثمار أموالهم بها.

وعلق المواطنون على الفيديو، بأن الذين ظهروا فيه، يبدو على مظهرهم علامات "الورع" كإطلاق اللحى وغيرها، وأنهم ظهروا بمظهر قريب من المواطنين العاديين؛ "الأمر الذي تسبب في خديعة المواطنين وجعلهم يثقون في هؤلاء الأشخاص والمغامرة بأموالهم"، وذلك بحسب ما جاء في التعليقات والمنشورات.

كما رأى بعض الرواد أن أحد الأسباب وراء نجاح عملية الاحتيال هو "طمع البعض ممن رغبوا في كسب المال بشكل سريع وسهل".

مليارات وليست ملايين و"مستريح" إلكتروني

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن القائمين على منصة إف بي سي تمكنوا من جمع مليارات الدولارات خلال الأشهر الماضية، عبر الاحتيال على أكثر من مليون شخص وقعوا فريسة لعملية الاحتيال من خلال الإعلانات الممولة على مواقع التواصل، قائلين إنه من بين هؤلاء تقدم 101 شخص فقط ببلاغات.

كما أطلقوا لقب "المستريح الإلكتروني" على المنصة المتهمة بالاحتيال، حيث أقنعت الضحايا بتوظيف أموالهم، وهي نفس الطريقة التي اتبعها العديد من الأشخاص في مصر وأطلق على أغلبهم لقب "المستريح"، وكان أبرزهم مستريح أسوان الذي أدين بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين في محافظة أسوان أقصى جنوبي مصر.

بلاغات جديدة

نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن أجهزة الأمن، أنها تلقت بلاغات جديدة يوم الثلاثاء، من عشرات المواطنين في محافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل القائمين على منصة FBC الإلكترونية والاستيلاء على أموالهم.

ووفقاً لوسائل الإعلام ذاتها، سبق أن حذرت أجهزة الأمن المصرية من التعامل مع التطبيقات مجهولة المصدر والتعامل بالأموال عبر شبكة الإنترنت، خشية التعرض لعمليات النصب والاحتيال.