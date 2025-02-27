إيلاف من الرباط:يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس،مرحلة التأهيل الوظيفي بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له على مستوى الكتف الأيسر.

وتأتي عملية التأهيل،في إطار مسار علاجي دقيق يهدف إلى استعادة الحركة الطبيعية مع مراعاة راحته الصحية، على مسنوى بعض الحركات المحددة مثل الجلوس لفترات طويلة أو خلال عملية الوقوف.

وأفاد بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الأنشطة الملكية خلال شهر رمضان ستخضع لتكييف يتناسب مع متطلبات التأهيل الطبي للعاهل المغربي، الذي يتمتع، بصحة جيدة، ويحظى برعاية طبية مستمرة تواكب مرحلة التعافي.

ويأتي هذا التحديث ليطمئن الشعب المغربي على صحة ملكه،الذي يظل محاطًا بدعواتهم الصادقة بالشفاء العاجل، في وقت تزداد فيه علاقة العرش بالشعب متانة وقوة.

وكان الديوان الملكي قد أعلن قبل عدة أسابيع عن تعرض الملك لكسر في الكتف الأيسر إثر سقوطه أثناء ممارسة الرياضة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وتطلب هذا الحادث إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، تلتها فترة تثبيت الكتف لمدة 45 يومًا، في حين سيواصل بعد ذلك مرحلة التأهيل الوظيفي.