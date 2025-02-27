إيلاف من لندن: أصدر قاضي استئناف بريطاني، اليوم الخميس، حكما بإخلاء سبيل نائب في مجلس العموم كان حكم عليه بالسجن 10 أسابيع بعد لكمه رجلا في الشارع.

وأمر القاضي الفخري في محكمة مدينة تشيشاير الجنائية، ستيفن إيفرت، الذي يجلس مع اثنين من القضاة، البرماني مايك أميسبري أيضًا بأداء 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، والخضوع لشرط مراقبة الكحول لمدة 120 يومًا، والذهاب إلى دورة إدارة الغضب وتنفيذ 20 يومًا من أعمال إعادة التأهيل.

ورفض النائب العمالي السابق مايك أميسبري، الذي أدين بالاعتداء، مرارًا وتكرارًا الإفصاح عما إذا كان سيستقيل من مجلس العموم عند مغادرته المحكمة.

وكان النائب السابق عن حزب العمال البالغ من العمر 55 عامًا أقدم على ضرب أحد الناخبين عدة مرات وسُمع يصرخ: "لن تهدد نائبك البرلماني مرة أخرى، أليس كذلك، أيها الفتى الضعيف؟".

وبموجب القرار، سيخرج النائب البرلماني مايك أميسبري حراً بعد فوزه باستئناف ضد حكم بالسجن لمدة 10 أسابيع بتهمة لكم رجل في الشارع. وتم الآن تعليق الحكم الصادر عليه يوم الاثنين لمدة عامين.

هذا يعني أن النائب البرلماني عن منطقة رونكورن وهيلزبي لن يُسجن، ما لم يرتكب أي جرائم أخرى خلال تلك الفترة.

اقرار بالذنب

وكان النائب أميسبري أقر بالذنب في يناير/كانون الثاني بتهمة الاعتداء بالضرب بعد لكم بول فيلوز (45 عاما) في شارع ماين، فرودشام، تشيشاير، في الساعات الأولى من صباح 26 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن سأله أحد الناخبين عن إغلاق جسر.

وكان من المقرر أن يقضي أميسبري 40% من عقوبته - أربعة أسابيع - في السجن تليها سنة تحت الإفراج المشروط.

ومع ذلك، قدم محاميه استئنافا بعد وقت قصير من الحكم عليه، وبعد الاستماع إلى الاستئناف في محكمة تشيستر كراون يوم الخميس، قال القاضي إنه يجب تعليق مدة سجنه.

وكان أميسبري وصل إلى المحكمة في شاحنة سجن، بعد أن أمضى ثلاث ليال في السجن، واقتاده ضابط إلى المبنى مقيد اليدين. وأمر القاضي في البداية بمراقبة الكحول لمدة 12 شهرا، لكنه غير رأيه وقال إنه يجب أن تكون 120 يوما.

وقال حزب العمال الحاكم، الذي علق عضوية أميسبري في البرلمان بعد الحادث بفترة وجيزة، إنه لن يُسمح له بالعودة إلى الحزب بعد الحكم الأصلي عليه.

نائب مستقل

ومع ذلك، فإنه يظل نائباً مستقلاً وسيستمر في تلقي راتبه البالغ 91 ألف جنيه إسترليني بموجب القواعد البرلمانية، التي تنص على أن راتبه لا يُخصم إلا عندما لا يكون نائباً.

وحث حزب العمال والإصلاح أميسبري على الاستقالة ولكنه لم يفعل ذلك ولا يمكن إصدار عريضة استدعاء حتى يستنفد أي استئناف. ولم يشر بعد إلى ما إذا كان سيستأنف حكمه الأخير.

وتبدأ عريضة الاستدعاء في إجراء انتخابات فرعية إذا وقع عليها 10% من ناخبي النائب.

اعادة عرض الشريط

وأظهرت لقطات أعيد عرضها في المحكمة يوم الخميس أميسبري وهو يلكم السيد فيلوز في رأسه، ويطرحه على الأرض ثم يلكمه خمس مرات أخرى. وسُمع وهو يقول: "لن تهدد نائبك البرلماني مرة أخرى، أليس كذلك، أيها الرجل الضعيف؟"

وقال أعضاء الجلسة إن أميسبري أدلى ببيان معد مسبقاً في مقابلة مع الشرطة حيث زعم في البداية أن رجلاً اقترب منه "يصرخ ويصرخ" بشأن أمور محلية ووطنية، بما في ذلك جسر متأرجح محلي والهجرة.

دفاع عن النفس

وفي بيانه، قال للشرطة: "اعتقدت أنني على وشك التعرض لاعتداء جسدي من قبل هذا الرجل. كنت مرعوبًا وشعرت بالضعف والانزعاج من قبل الرجل والآخرين في المجموعة".

وقال إن "ذراعي الرجل كانتا تتأرجحان" واعتقد أنه لم يكن هناك خيار سوى "الدفاع" عن نفسه.

وقال القاضي إيفرت: "لا يبدو أن ما قاله للشرطة يتناسب مع كاميرات المراقبة بأي شكل من الأشكال".

وقال محامي أميسبري للمحكمة إنه قضى ثلاث ليال في السجن، "وهي تجربة لن ينساها أبدًا، بالتأكيد". وقال إن "التشهير العلني" و"الإحراج" كان لهما تأثير كبير على أميسبري، الذي قال إنه "سيتعلم درسًا مؤلمًا".