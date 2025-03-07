إيلاف من لندن: بحث اجتماع مجلس المديرين لمؤسسة الأيام للنشر في البحرين الذي عُقد أخيرا ، وجرى خلاله بحث سبل تطوير العمل في المؤسسة خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام.



عيسى الشايجي رئيس هيئة التحرير

وقرّر مجلس المديرين خلال اجتماعه اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الإدارية؛ وذلك تعزيزًا للعمل الصحفي والإداري، وبعد تقاعد رئيس مجلس الإدارة نجيب يعقوب الحمر بناءً على طلبه، حيث تقّدم مجلس المديرين بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الإدارة السابق؛ على جهوده الكبيرة في إدارة المؤسسة طيلة الفترة السابقة.

وانطلاقًا من الحرص على تطوير العمل الصحفي والإداري على التوازي، وبما يمكّن المؤسسة من تطوير عملها والارتقاء به، وبما يتناسب وهذه المرحلة التي تشهد الكثير من التحديات التي تواجهها الصحافة في كل دول العالم، فقد قرّر مجلس المديرين واعتبارًا من اليوم 7 مارس 2025، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس صحيفة «الأيام»، إعادة هيكلة العمل الإداري والصحفي، وتعيين عيسى الشايجي رئيسًا لهيئة التحرير، وعبدالله نبيل الحمر مديرًا عامًا للشؤون الإدارية والمالية والإنتاج، وراشد نبيل الحمر رئيسًا للتحرير، وجاسم منصور نائبًا لرئيس التحرير ومديرًا للتحرير.

وأكد مجلس المديرين أن إعادة الهيكلة الإدارية والصحفية هذه سوف تمكّن المؤسسة من رفع مستوى أدائها والارتقاء بالعمل، بما يتناسب مع هذه المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وكذلك تطوير العمل الصحفي والإداري، بما يمكّن "الأيام" من الحفاظ على دورها الريادي المتميز في مسيرة الصحافة البحرينية.

وأعرب مجلس المديرين عن شكره وتقديره للقرّاء الأعزّاء، ولجميع الجهات والمؤسسات التي أولت "الأيام" الثقة، موضحًا أن "الأيام" ستكون دائمًا عند حُسن ثقتهم في تلبية كل رغباتهم وتطلعاتهم وآمالهم، وستظل كذلك كما بدأت مشروعًا ثقافيًا تنويريًا شاملاً، بما يسهم في تعزيز الدور الحضاري الريادي للمملكة.

وكانت مؤسسة الأيام للنشر قد أعربت عن خالص الشكر والتقدير للملك حمد بن عيسى ال خليفة على دعمه ومساندته للصحافة الوطنية وجهودها في مسيرة الإصلاح والديمقراطية، بفضل جملة التشريعات والقوانين التي أرساها لضمان حرية الرأي والتعبير،مؤكدة أن إيمان الملك حمد العميق بحرية الرأي والتعبير هي دائمًا أكبر دافع وراء العطاء المستمر للصحافة الوطنية من أجل خير ونماء الوطن.

وتقدمت مؤسسة الأيام للنشر أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على تمكينه الصحافة الوطنية من أداء أدوارها بيسر وسهولة، وفي ظل أجواء من الحرية والديمقراطية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة.