إيلاف من لندن: حذرت صحيفة "جويش كرونيكل"، وهي الصحيفة اليهودية الأقدم في العالم، والتي تصدر من لندن منذ عام 1841 من أن المعلومات الجينية الوراثية لحوالي 15 مليون يهودي حول العالم أصبحت في خطر.

بعد أقل من عام من تسوية شركة 23andMe لدعوى قضائية بشأن خرق البيانات الذي استهدف عملاء يهود، أعلنت الشركة أنها معروضة للبيع مع جميع البيانات الجينية التي جمعتها - وهذا يعني، مرة أخرى، أن المعلومات الجينية للعملاء اليهود أصبحت قابلة للاستيلاء عليها.

ودفعت الشركة 30 مليون دولار ، وفقًا لتقارير متعددة في عام 2024، مما تسبب في انخفاض تقييمها - وهو الانخفاض الذي لم تتعافى منه أبدًا حيث أعلنت الشركة إفلاسها الأسبوع الماضي.

مع عرض بيانات الشركة للبيع، أصبحت المعلومات الجينية لخمسة عشر مليون شخص الآن في متناول اليد، وفقًا لصحيفة "جويش كرونيكل" . ويُقال إن خبراء الخصوصية يحثون المستخدمين على حذف بياناتهم الآن ما دام ذلك ممكنًا.

توفر اختبارات الشركة المعتمدة على اللعاب معلومات عن أصل كل شخص، وما إذا كان معرضًا لخطر وراثي للإصابة بأمراض معينة.

أبرمت شركة 23andMe ما لا يقل عن 30 صفقة مع شركات، منها شركة أدوية بريطانية، مما أتاح لها الوصول إلى قاعدة بياناتها. ولا تزال معظم اتفاقياتها سرية.

ما هي المعلومات الجينية؟

قال أدريانوس وارمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN: "البيانات الجينية ليست مجرد معلومات شخصية، بل هي مخطط لملفك البيولوجي بالكامل. عندما تُفلس شركة، تُصبح هذه البيانات الشخصية بمثابة أصول قابلة للبيع، مع عواقب وخيمة محتملة".

قالت خبيرة خصوصية البيانات سوزان بيرنشتاين، من مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية إن العملاء يواجهون الآن "حماية ضئيلة أو معدومة لبياناتهم مع توجه شركة 23andMe نحو الإفلاس".

وفي حين سيتم إخفاء هوية البيانات، حذر بيرنشتاين من السماح ببقاء المعلومات، مشيرًا إلى "سجل الشركة الضعيف في مجال أمن البيانات".

وحذرت أيضًا من أن البيانات الجينية حساسة للغاية وغير قابلة للتغيير. وأضافت: "تغيير رقم الهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي بعد اختراق الهوية أمرٌ مختلف، لكن بياناتك الجينية لا يمكن استبدالها".

وتشير التقارير إلى أن الشركة، التي تم إطلاقها في عام 2017، كانت تحظى بشعبية خاصة بين اليهود الأشكناز بسبب الفرصة التي قدمتها لإعادة ربط العائلات التي فرقتها الهولوكوست.

ما هي مخاطر اتاحة المعلومات الجينية؟

وأشار بيرنشتاين إلى أن الحمض النووي، الذي يمكنه الكشف عن الكثير عن صحة الشخص، قد يكون ذا قيمة كبيرة لشركة تأمين صحي خاصة.

أوضح بيرنشتاين قائلاً: "هناك لائحة في الولايات المتحدة تحظر التمييز بناءً على المعلومات الجينية في التأمين الصحي وعقود العمل. ومع ذلك، هناك ثغرات - فقد وردت تقارير عن استخدام شركات التأمين بيانات مشتراة من وسطاء لتحديد الأسعار بناءً على معلومات نمط الحياة، مما قد يؤثر على الأسعار".

أعربت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن قلقها أيضا بشأن احتمال بيع أو نقل المعلومات الشخصية للأميركيين من قبل شركة 23andMe لاختبار الأنساب التي تقدمت مؤخرا بطلب لإشهار إفلاسها، بحسب رئيس اللجنة يوم الاثنين.

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أندرو فيرغسون في رسالة إلى أمين الإفلاس الأميركي، وهو مكتب حكومي يشرف على حالات الإفلاس، إن أي مشتر لأصول 23andMe يجب أن يوافق على الالتزام بسياسة الخصوصية الحالية للشركة.

تقدمت الشركة بطلب حماية من الإفلاس في 23 آذار (مارس)، في ظل ضعف الطلب على مجموعات فحص الأنساب. وأكدت الشركة أن عملية الإفلاس لن تؤثر على كيفية تخزينها أو إدارتها أو حمايتها لبيانات عملائها.

تساءل مسؤولون، بمن فيهم المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، عن مصير البيانات الجينية التي تجمعها شركة 23andMe. تنص سياسات الخصوصية الخاصة بالشركة على إمكانبريية بيع البيانات لشركات أخرى. وحث بونتا عملاء 23andMe على حذف بياناتهم الجينية.