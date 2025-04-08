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أفاد معتقلون فلسطينيون أُفرج عنهم وعادوا إلى غزة لبي بي سي بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي الجيش الإسرائيلي وموظفي السجون، مما يُضاف إلى تقارير سوء السلوك داخل الثكنات والسجون الإسرائيلية.



قال رجل إنه تعرض لهجوم بمواد كيميائية وأُحرق. قال محمد أبو طويلة، ميكانيكي يبلغ من العمر 36 عاماً: "كنتُ أتخبط كالحيوان في محاولة لإطفاء النار في جسدي".



أجرينا مقابلات معمقة مع خمسة معتقلين أُفرج عنهم، جميعهم احتُجزوا في غزة خلال الأشهر التي تلت هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي وأُخذ 251 كرهائن.

احتُجز الرجال بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي، وهو إجراء يُتيح احتجاز الأشخاص المشتبه في أنهم يُشكلون خطراً أمنياً لفترة غير محددة دون توجيه تهمة إليهم، في إطار سعي إسرائيل لاستعادة الرهائن و"تفكيك الجماعة الإرهابية المحظورة".

ويقول الرجال إنهم متهمون بالارتباط بحماس، وتم استجوابهم بشأن موقع الرهائن والأنفاق، لكن لم يثبت تورطهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 - وهو الشرط الذي وضعته إسرائيل لأي شخص يتم إطلاق سراحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

كان بعض المفرج عنهم بموجب الاتفاق يقضون عقوباتٍ على جرائم خطيرة أخرى، بما في ذلك قتل إسرائيليين، لكن هذا لم يكن حال من قابلناهم. كما سألنا الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية عما إذا كانت هناك أي إدانات أو اتهامات ضد هؤلاء الرجال، لكنهم لم يُجيبوا على هذا السؤال.

في شهادات الرجال ورد ما يلي:

وصف كلٌّ منهم تعرضه للتجريد من ملابسه وتعصيب عينيه وتقييده وضربه.

ويقول بعضهم أيضاً إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء، والتهديد بالكلاب، والحرمان من الرعاية الطبية.

ويقول بعضهم إنهم شهدوا وفاة معتقلين آخرين.

ويقول أحدهم إنه شهد اعتداءً جنسياً.

ويقول آخر إن رأسه غُمر بمواد كيميائية وأُضرم النار في ظهره.

اطلعنا على تقارير من محامٍ زار اثنين من الرجال في السجن، وتحدثنا إلى الطاقم الطبي الذي عالج بعضهم عند عودتهم.

وأرسلت بي بي سي رسالة مطولة إلى الجيش الإسرائيلي، مُطالبةً بحق الرد، شرحت فيها بالتفصيل ادعاءات الرجال وهوياتهم.

في بيانه، لم يُعلّق الجيش الإسرائيلي على أيٍّ من الادعاءات المُحددة، لكنه قال إنه "يرفض رفضاً قاطعاً الاتهامات بالإساءة المُمنهجة للمُعتقلين".

وذكر أن بعض القضايا التي أثارتها بي بي سي ستُفحص من قِبل الجهات المختصة. وأضاف أن قضايا أخرى "رُفعت دون تفاصيل كافية، ودون أي تفاصيل عن هوية السجناء، ما يجعل فحصها مستحيلاً".

وتابع: "يأخذ الجيش الإسرائيلي أي تصرفات تتعارض مع قيمه على محمل الجد، وتُحال الشكاوى المحددة بشأن سلوك غير لائق من جانب موظفي مركز الاحتجاز أو ظروف غير كافية إلى الجهات المختصة للنظر فيها، ويتم التعامل معها وفقًا لذلك. وفي الحالات المناسبة، تُتخذ إجراءات تأديبية ضد موظفي المركز، وتُفتح تحقيقات جنائية".

صرحت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن لا علم لها بأيٍّ من ادعاءات الإساءة الموصوفة في تحقيقنا في سجونها. وأضافت: "على حد علمنا، لم تقع أي حوادث من هذا القبيل تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية".

وقال الدكتور لورانس هيل كاوثورن، المدير المشارك لمركز القانون الدولي في جامعة بريستول، إن المعاملة التي وصفها الرجال "تتعارض تماماً مع القانون الدولي والقانون الإسرائيلي"، وفي بعض الحالات "تصل إلى حد التعذيب".

ويضيف: "بموجب القانون الدولي، يُلزم قانون النزاعات المسلحة بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية. ولا تتأثر الالتزامات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمعتقلين بأي مخالفات مزعومة".

BBC محمد أبو طويلة يظهر الندوب التي يقول إن جنوداً من الجيش الإسرائيلي تسببوا بها جراء التعذيب

وكان الفلسطينيون الخمسة الذين أجريت معهم مقابلات متعمقة قد عادوا في وقت سابق من هذا العام بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وكان هؤلاء من بين نحو 1900 سجين فلسطيني تم تبادلهم مقابل 33 رهينة إسرائيلية، ثمانية منهم قتلى و25 على قيد الحياة، وقد وصف بعضهم تعرضهم للإساءة والتجويع والتهديد من قبل حركة حماس.

روت رهينات أُفرج عنهن سابقًا تفاصيل اعتداءات جسدية وجنسية تعرضن لها.

وتقول إسرائيل إن فحوصات الطب الشرعي تُظهر أن بعض الرهائن القتلى العائدين في إطار وقف إطلاق النار، بمن فيهم أطفال، قُتلوا على يد حماس، رغم أن الحركة تنفي ذلك.

ووصف جميع السجناء الفلسطينيين الخمسة المفرج عنهم ظروف اعتقالهم في غزة، ونقلهم إلى إسرائيل حيث تم احتجازهم أولاً في ثكنات عسكرية قبل نقلهم إلى السجن، وأخيراً إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى غزة بعد أشهر.

قالوا إنهم تعرضوا للإساءة في كل مرحلة من مراحل العملية.

كما روى أكثر من اثني عشر سجيناً آخرين أُفرج عنهم، والذين تحدثت إليهم بي بي سي بإيجاز لدى وصولهم إلى منازلهم في غزة، روايات عن الضرب والجوع والمرض.

وتتوافق هذه الشهادات، بدورها، مع شهادات قدمها آخرون لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، والتي أوردت في يوليو/تموز تقارير مفصلة من السجناء العائدين تفيد بأنهم جُردوا من ملابسهم، وحُرموا من الطعام والنوم والماء، وتعرضوا للصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وأطلقت عليهم الكلاب.

وثّق تقريرٌ آخر صادر عن خبراء الأمم المتحدة الشهر الماضي حالات اغتصاب واعتداء جنسي، وقال إن استخدام هذا التهديد "إجراءٌ عمليّ معتاد" لدى جيش الدفاع الإسرائيلي. وردّت إسرائيل قائلةً إنها "ترفض رفضاً قاطعاً هذه المزاعم الباطلة".

وبما أن إسرائيل لا تسمح حالياً للصحفيين الدوليين بالوصول بحرية إلى غزة، فقد أجرينا المقابلات عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، كما أجريناها شخصياً من قبل صحفيينا المستقلين المتعاقدين معنا في المنطقة.

وأخبرنا الرجال الخمسة أن إساءة معاملتهم بدأت منذ لحظة اعتقالهم، عندما قالوا إنهم جُردوا من ملابسهم، وعصبت أعينهم، وتعرضوا للضرب.

أخبرنا الميكانيكي محمد أبو طويلة أنه تعرض للتعذيب لأيام.

وقال إن الجنود اقتادوه إلى مبنى غير بعيد عن مكان اعتقاله في مارس/آذار 2024، واحتجزوه في غرفة - وكان المعتقل الوحيد فيها - لمدة ثلاثة أيام من التحقيق معه.

أخبرنا أن الجنود خلطوا مواد كيميائية تُستخدم للتنظيف في وعاء، وغمسوا رأسه فيه. ثم لكمه المحققون، فسقط على الأرض، وأُصيبت عينه. قال إنهم غطوا عينه بقطعة قماش، مما "فاقم إصابته".

وأشعلوا النار فيه أيضاً، كما أخبرنا.

استخدموا معطر جو مع ولاعة لإشعال النار في ظهري. ركضتُ كالحيوان محاولًا إخماد النار. امتدت من رقبتي إلى ساقيّ. ثم انهالوا عليّ ضرباً بأعقاب بنادقهم مراراً، وكانوا يحملون عصياً استخدموها لضربي ووخزي في جانبي.

ثم "استمروا في سكب الحمض عليّ. قضيتُ حوالي يوم ونصف أُغسل به"، كما أخبرنا.

"سكبوه على رأسي، فتساقط على جسدي وأنا جالس على الكرسي".

وأضاف: "في النهاية، سكب الجنود الماء على جثته، واقتادوه إلى إسرائيل حيث تلقى العلاج الطبي في المستشفى، بما في ذلك عمليات ترقيع الجلد".

BBC أكد طبيب عيون متخصص في غزة أن أبو طويلة أصيب بحروق كيميائية في العين، أدت إلى إتلاف الجلد المحيط بها

قال إن معظم علاجه كان في مستشفى ميداني معتقل سدي تيمان، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب بئر السبع جنوب إسرائيل. وأضاف أنه كُبِّل عارياً إلى سرير، وأُعطي حفاضة بدلاً من السماح له بالذهاب إلى المرحاض. وكان أطباء إسرائيليون في هذا المستشفى قد أخبروا بي بي سي سابقاً أن تكبيل المرضى وإجبارهم على ارتداء الحفاضات أمر روتيني.

عندما أجرت بي بي سي مقابلة مع أبو طويلة بعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة، كان ظهره مغطى ببقع حمراء. وقال إن الألم المتبقي من حروقه ما زال يوقظه، وأن بصره قد تأثر.

لم تتمكن بي بي سي من التحدث إلى أي شخص شهد الهجوم على أبو طويلة، لكن طبيب عيون متخصص عالجه لدى عودته إلى غزة أكد إصابته بحرق كيميائي في عينه، مما أدى إلى تلف الجلد المحيط بها. كما قال إن بصر أبو طويلة كان يضعف، إما بسبب المواد الكيميائية أو بسبب صدمة أخرى.

عرضنا صوراً لإصاباته، وقدمنا تفاصيل شهادته لعدد من الأطباء البريطانيين، الذين قالوا إنها تبدو متوافقة مع روايته، مع أنهم أشاروا إلى وجود قيود على ما يمكنهم تقييمه من خلال النظر إلى الصور.

قدّمت بي بي سي تفاصيل مستفيضة عن هذه الرواية للجيش الإسرائيلي، ومنحته خمسة أيام للتحقيق. لم يردّ الجيش مباشرةً على ادعاءات أبو طويلة، لكنه قال إنه يأخذ أي إجراءات "تتعارض مع قيمه على محمل الجد".

وأضاف الجيش أنه "سيدرس" بعض الحالات، لكنه لم يُجب عما إذا كان هذا يشمل أبو طويلة.

كما وصف آخرون قابلناهم تعرضهم للإساءة عند الاعتقال.

قال عبد الكريم مشتهى، عامل في مسلخ دواجن يبلغ من العمر 33 عاماً، والذي أخبرنا أنه اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عند نقطة تفتيش إسرائيلية أثناء تنفيذه أوامر الإخلاء مع عائلته: "كبلونا وضربونا. لم يُعطني أحد قطرة ماء". وأشار تقرير قدمه محامٍ زار مشتهى لاحقاً إلى أنه "تعرض للضرب المبرح والإذلال والإهانة والتجريد من الملابس أثناء اعتقاله حتى نُقل إلى السجن".

قال اثنان إنهما تُركا في العراء لساعات في البرد، وقال اثنان إن جنوداً إسرائيليين سرقوا ممتلكاتهما وأموالهما.

وقدمت بي بي سي تفاصيل مزاعم السرقة للجيش الإسرائيلي، الذي وصفها بأنها "مخالفة للقانون وقيم الجيش الإسرائيلي". وقال إنه سيدرس الحالات "بشكل شامل" إذا قُدمت المزيد من التفاصيل.

وقال جميع من أجرينا معهم المقابلات، ومنهم مشتهى، إنهم نقلوا إلى معتقل سيدي تيمان الإسرائيلي، حيث قال أبو طويلة أيضاً إنه تلقى العلاج في المستشفى الميداني هناك.

أخبرنا أحدُ الذين قابلناهم أنه تعرض لمعاملة سيئة في طريقه إلى هناك. طلب عدم نشر اسمه خوفاً من الانتقام، لذلك نُناديه "عمر".

قال إن جنوداً إسرائيليين وقفوا وبصقوا عليه وعلى آخرين معه، ووصفوهم بـ"أبناء الخنازير" و"أبناء السنوار" - في إشارة إلى قائد حماس ومهندس هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي قتلته إسرائيل قبل خمسة أشهر.

وقال الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعمل في شركة كابلات كهربائية: "لقد جعلونا نستمع إلى تسجيل صوتي يقول: ما فعلتموه بأطفالنا، سنفعله بأطفالكم".

كان معتقل سيدي تيمان محور شكاوى خطيرة سابقة في أعقاب هجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023. وُجهت اتهامات لعدد من الجنود المتمركزين هناك في فبراير/شباط بعد تصويرهم وهم يعتدون على معتقل، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى لإصابته بتمزق في المستقيم وثقب في الرئة. وفي قضية منفصلة، حُكم على جندي في المعتقل بعد اعترافه بارتكابه انتهاكات جسيمة بحق سجناء فلسطينيين من غزة.

BBC تم احتجاز الأشخاص الذين أجرينا معهم المقابلات في البداية في معتقل سيدي تيمان، وهو ثكنة تابعة للجيش الإسرائيلي وكان مركزًا لادعاءات خطيرة بشأن معاملة الفلسطينيين

وزعم ثلاثة من الرجال الذين تحدثنا إليهم أن الكلاب كانت تستخدم لتخويف المعتقلين في سيدي تيمان وغيره من السجون.

قال أبو طويلة، الذي كان محتجزاً في معتقل سيدي تيمان، ويتلقى العلاج فيه أيضاً: "كنا نتعرض للضرب عند نقلنا من المعتقل إلى العيادة الطبية أو غرفة التحقيق - كانوا يُطلقون علينا كلاباً مكممة، ويُشدون قيودنا".

وطلبت بي بي سي من الجيش الإسرائيلي الرد على مزاعم استخدامه المتكرر للكلاب لتخويف السجناء ومهاجمتهم. وجاء في الرد: "استخدام الكلاب لإيذاء المعتقلين محظور".

كما ذكر التقرير وجود "إرهابيين متمرسين يُعتبرون خطرين للغاية بين السجناء في مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الإسرائيلي"، وأنه "في حالات استثنائية، يُكبَّلون لفترات طويلة أثناء احتجازهم".

وقال عدد من المعتقلين إنهم أُجبروا على اتخاذ أوضاع مُرهقة، بما في ذلك رفع أذرعهم فوق رؤوسهم لساعات.

قال أبو طويلة: "كنا نجلس على ركبنا من الخامسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، حين يحين وقت النوم".

وقال حمد الدحدوح، وهو شخص آخر أُجريت معه مقابلة، إن الضرب في الثكنات "استهدف رؤوسنا ومناطق حساسة كالعيون والآذان".

وقال الرجل البالغ من العمر 44 عاماً، والذي عمل مزارعاً قبل الحرب، إنه عانى من تلف مؤقت في الظهر والأذن نتيجة لذلك، وكُسر قفصه الصدري.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على هذا الادعاء.

قال دحدوح وبعض السجناء المفرج عنهم إن الصعق الكهربائي استُخدم أيضاً أثناء التحقيقات أو كعقاب.

وقال: "كانت وحدات القمع تُحضر الكلاب والعصي والمسدسات الصاعقة، وكانوا يصعقوننا بالكهرباء ويضربوننا".

وأضاف أبو طويلة أنهم كانوا يتعرضون للضرب والترهيب في كل مرة يُنقلون فيها.

وأضاف الرجال أنهم اتُهموا خلال هذه التحقيقات بالارتباط بحماس.

قال مشتهى: "كل من سُجن... كانوا يقولون له: 'أنت إرهابي'. كانوا يحاولون دائماً إخبارنا بأننا شاركنا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول .

قلت لهم: 'لو كنتُ من حماس أو أي شخص آخر، هل كنتُ سأعبر الممر الآمن؟ هل كنتُ سأستمع إلى دعواتكم للمغادرة؟'"

BBC قال حمد الدحدوح إنه تعرض لضرب مبرح أدى إلى كسر قفصه الصدري

قال إن التحقيقات كانت تستمر طوال الليل.

"لمدة ثلاث ليالٍ، لم أستطع النوم بسبب تعذيبهم لي. كانت أيدينا مقيدة ومعلقة فوق رؤوسنا لساعات، ولم نكن نرتدي أي شيء. كلما قلت "أشعر بالبرد"... كانوا يملؤون دلواً بالماء البارد، ويصبونه عليك، ثم يشغلون المروحة".

وقال الدحدوح إن المحققين أخبروهم أن كل من هو من غزة "ينتمي إلى مجموعات إرهابية"، وعندما سأل المعتقلون ما إذا كانوا يستطيعون الطعن في ذلك في المحكمة قيل لهم إنه لا يوجد وقت لذلك.

قال إنه لم يُسمح له بمقابلة محامٍ. وصرح الجيش الإسرائيلي لبي بي سي: "يمنح القانون الإسرائيلي الحق في المراجعة القضائية في محكمة مدنية، والتمثيل القانوني من قِبل محامٍ، والحق في الاستئناف أمام المحكمة العليا".

وأضاف "عمر" أنه اقتيد للتحقيق لمدة ثلاثة أيام عند وصوله إلى سيدي تيمان.

وأضاف أن المعتقلين كانوا يرتدون ملابس عمل رقيقة، ويُحتجزون في غرفة شديدة البرودة، مع تشغيل موسيقى إسرائيلية بواسطة مكبرات صوت.

بعد انتهاء الاستجواب، قال الرجال إنهم أُعيدوا إلى الثكنة معصوبي الأعين.

قال عمر: "لم نكن نعرف إن كان الليل قد حلّ أم الصباح قد حلّ. لا نرى الشمس. لا نرى شيئاً".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن لديه "آليات إشراف"، بما في ذلك كاميرات مراقبة، "لضمان إدارة مرافق الاحتجاز وفقاً لأوامر جيش الدفاع الإسرائيلي والقانون".

وقال عمر ومشتهى إنهما نُقلا بعد ذلك إلى سجن كتسيعوت، حيث وصفا "مراسم استقبال" تضمنت ضرباً وإساءات أخرى.

BBC قال عمر وعبد الكريم مشتهى إن الضرب في سجن كتسيعوت، الذي تم تصويره هنا في عام 2011، كان شديداً وكان الطعام محدوداً

قال عمر إنه شهد اعتداءً جنسياً في سجن كتسيعوت.

"كانوا يجردون بعض الرجال من ملابسهم، ويرتكبون أفعالًا مشينة... كانوا يُجبرون الرجال على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض.. كان الأمر إجبارياً".

لم تتلقَّ بي بي سي أي تقارير أخرى من هذا القبيل، لكن نادي الأسير الفلسطيني، الذي يرصد أوضاع الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وصف الاعتداء الجنسي على المعتقلين في سجن كتسيعوت بأنه "أمر شائع".

وتراوحت هذه الاعتداءات بين الاغتصاب والتحرش الجنسي وضرب الأعضاء التناسلية، على حد قوله.

وأضاف النادي أنه على الرغم من عدم تلقيه شهادات عن ممارسات جنسية قسرية بين المعتقلين، إلا أنه أُبلغ بأن بعضهم أُجبر على النظر إلى بعضهم البعض عراة، وأُلقوا فوق بعضهم البعض عراة.

جمع تقريرٌ لمنظمة بتسيلم أيضاً مزاعم عنف جنسي، منها مزاعم أحد السجناء الذي قال إن الحراس حاولوا اغتصابه بجزرة.

وقدّمت بي بي سي مزاعم إجبار السجناء على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض إلى مصلحة السجون الإسرائيلية. وردّت الهيئة بأنها "لا علم لها" بادعاء الاعتداء الجنسي أو بأيٍّ من الادعاءات الأخرى المتعلقة بالمعاملة والظروف في سجن كتسيعوت وغيره من السجون التي جمعتها بي بي سي.

وجاء فيها: "إن جهاز الشرطة الإسرائيلية هو منظمة لإنفاذ القانون تعمل وفقا لأحكام القانون وتحت إشراف مراقب الدولة وجهات رقابية رسمية أخرى".

جميع السجناء محتجزون وفقًا للقانون. ويُطبّق حراس السجن المُدرَّبون تدريباً مهنياً جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بالكامل. لسنا على علم بالادعاءات التي ذكرتها، وعلى حد علمنا، لم تقع أي حوادث من هذا القبيل تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية.

"ومع ذلك، فإن للسجناء الحق في تقديم شكوى يتم دراستها والتعامل معها بشكل كامل من قبل السلطات الرسمية".

قال عمر إنهم تعرضوا أيضاً للضرب بالهراوات في سجن كتسيعوت.

"بعد أن تعرضنا للتعذيب، كنت أتألم طوال الليل - من ظهري إلى ساقيّ. كان الرجال يحملوني من فراشي إلى المرحاض. كان جسدي، ظهري، ساقيّ - جسدي كله أزرق من الضرب. لم أستطع الحركة لما يقارب الشهرين".

ووصف مشتهى تعرضه لضرب رأسه بالباب ضربة قوية، وضرب أعضائه التناسلية.

وقال: "كانوا يجردوننا من ملابسنا. ويصعقوننا بالصواعق الكهربائية. ويضربوننا في أماكن حساسة. ويقولون لنا: سنخصيكم".

وأضاف أن الضرب كان "يهدف إلى كسر العظام"، وأن المعتقلين كانوا يُجمعون أحياناً ويُسكب عليهم الماء الساخن.

وأضاف: "كان حجم التعذيب هائلًا".

كما وصف هو وعمر حوادث متعلقة بالإهمال الطبي.

قال مشتهى: "كانت يداي مليئتين بالبثور والتورم".

"لو رأى الناس ساقيّ لقالوا إنهما بحاجة إلى بتر بسبب الالتهاب... كان (الحراس) يطلبون مني ببساطة غسل يديّ وساقيّ بالماء والصابون".

وأضاف: "لكن كيف كان من المفترض أن أفعل هذا، ولم يكن هناك سوى ماء لمدة ساعة واحدة يومياً، أما الصابون، فكانوا يحضرون ملعقة من الشامبو فقط كل أسبوع".

وقال مشتهى إن الحراس قالوا له: "ما دام لديك نبض، فأنت بصحة جيدة. ما دمت واقفًا، فأنت بصحة جيدة. عندما يتوقف نبضك، سنأتي لعلاجك".

BBC تقرير طبي أظهر إصابة عبد الكريم مشتهى بالجرب عند خروجه من السجن

أفاد تقريرٌ صادرٌ عن محامٍ زار مشتهى وعمر في سجن كتسيعوت في سبتمبر/أيلول الماضي أن مشتهى: "يعاني السجين، كغيره من السجناء، من آلامٍ ناجمة عن دمامل في يديه وقدميه وأردافه، ولا تتوفر له النظافة اللازمة، ولا يُقدَّم له أيُّ نوعٍ من العلاج".

كما قدّم مشتهى لبي بي سي تقريرا أعدّه طبيبٌ في غزة، أكّد فيه أنه لا يزال مصاباً بالجرب يوم إطلاق سراحه.

وقال عمر إن السجناء تعرضوا للضرب لطلبهم الرعاية الطبية.

أشار المحامي إلى أن عمر كان بحاجة إلى عناية بسبب "انتشار البثور على جلده - في منطقة الفخذ والأرداف - بسبب ظروف السجن القاسية"، بما في ذلك نقص مستلزمات النظافة الشخصية والمياه الملوثة. "يقول السجين إنه حتى عندما يحين دوره للاستحمام، فإنه يحاول تجنبه لأن الماء... يسبب الحكة والالتهاب".

وأضاف أن جميع السجناء لم يحصلوا إلا على قدر ضئيل من الطعام والماء أثناء احتجازهم في مرافق مختلفة، وأفاد العديد منهم بفقدانهم كميات كبيرة من الوزن.

قال عمر إنه فقد 30 كيلوغراماً من وزنه. وقال المحامي إن عمر أخبره أن الطعام كان "شبه معدوم" في الأشهر القليلة الأولى، إلا أن الظروف تحسنت قليلًا لاحقاً.

ووصف مشتهى الطعام الذي كان يُترك خارج أقفاصهم لتأكله القطط والطيور أولًا.

وقال أحمد أبو سيف، وهو أحد الذين قابلناهم، إنه نُقل إلى سجن آخر - وهو سجن مجدو، بالقرب من الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتقاله في عيد ميلاده السابع عشر.

BBC أحمد أبو سيف، السجين في جناح الأحداث بسجن مجدو، يقول إنه تم نزع أظافر قدميه أثناء التحقيق معه

قال إن السلطات الإسرائيلية كانت تقتحم زنازينهم هناك بانتظام وترشهم بالغاز المسيل للدموع.

ووفقًا لأحمد، الذي ذكر أنه كان محتجزاً في جناح الأحداث بالسجن، "كنا نشعر بالاختناق وعدم القدرة على التنفس جيدًا لمدة أربعة أيام بعد كل هجوم بالغاز المسيل للدموع".

"لم يُراعَ كوننا أطفالًا، لقد عاملونا كما لو كنا مسحلين شاركوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

أخبرنا أنه تم خلع أظافره أثناء التحقيقات. وعندما صوّرته بي بي سي في اليوم التالي لإطلاق سراحه، أظهر لنا كيف كانت العديد من أظافر قدميه لا تزال متأثرة، بالإضافة إلى ندوب على يديه قال إنها ناجمة عن الأصفاد وخدوش الكلاب.

لم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على هذا الادعاء.

قال اثنان من الرجال إنهما شهدا وفاة زملاء لهم في سدي تيمان وكتسيوت - أحدهما نتيجة الضرب، بما في ذلك استخدام الكلاب، والآخر نتيجة الإهمال الطبي.

تتطابق أسماء وتواريخ الحوادث التي ذكروها مع التقارير الإعلامية وروايات منظمات حقوق الإنسان.

صرح نادي الأسير الفلسطيني لبي بي سي أن ما لا يقل عن 63 سجيناً فلسطينياً - 40 منهم من غزة - توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تُجب مصلحة السجون الإسرائيلية على أسئلة حول وفيات فلسطينيين في السجون، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه "على علم بحالات وفاة لمعتقلين، بمن فيهم أولئك الذين اعتُقلوا بسبب أمراض أو إصابات سابقة ناجمة عن القتال".

وأضافت: "وفقًا للإجراءات، يُفتح تحقيق من قِبل قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية في كل حالة وفاة بين المعتقلين".

وقال بعض الرجال إن الاعتداء استمر حتى لحظة إطلاق سراحهم في فبراير/شباط.

وقال مشتهى: "في يوم الإفراج، عاملونا بوحشية. شدّوا الأصفاد، وعندما أرادوا تحريكنا، وضعوا أيدينا فوق رؤوسنا وسحبونا".

قالوا: 'إذا تعاملتم مع حماس أو عملتم معها، فسيتم استهدافكم'. قالوا: 'سنرسل إليكم صاروخًا مباشرةً'.

وقال أحمد، البالغ من العمر 17 عاماً، إن الأوضاع ساءت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني، "صعّد الجنود عدوانهم علينا لعلمهم بقرب إطلاق سراحنا".

وقال عمر إن المعتقلين لم يشعروا "بالأمان" إلا بعد نقلهم إلى حافلة الصليب الأحمر لنقلهم إلى غزة.

أظهرت لقطاتٌ بعضَ السجناء العائدين وهم يرتدون ستراتٍ رياضيةً عليها نجمة داوود، وكُتب عليها باللغة العربية: "لا ننسى ولا نسامح".

وقال مسؤولٌ في المستشفى الأوروبي بغزة، الذي قيّم حالات السجناء العائدين، إن الأمراض الجلدية، بما فيها الجرب، شائعة، وإن المسعفين لاحظوا العديد من حالات "الهزال الشديد وسوء التغذية" و"الآثار الجسدية للتعذيب".

وأخبرنا الخبير القانوني الدكتور لورانس هيل-كاوثورن: "من المؤكد أن استخدام المواد الكيميائية لحرق المعتقل وغمر رأسه في الماء يُرقى إلى مستوى التعذيب، وكذلك استخدام الصدمات الكهربائية، وقلع أظافر القدم، والضرب المبرح. وقد أقرت الهيئات الدولية بأن هذه الأفعال، أو أفعالٌ مماثلة، تُشكل تعذيبًا"، وكذلك استخدام أوضاع الإجهاد والموسيقى الصاخبة.

BBC قال لورانس هيل-كاوثورن إن ادعاءات العديد من الأشخاص الذين أجرينا معهم المقابلات تتوافق مع تعريف التعذيب

صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تُجري مقابلات مع السجناء العائدين، بأنها لا تستطيع التعليق على ظروفهم حفاظًا على خصوصيتهم.

وأضافت أنها حريصة على الحصول على إمكانية الوصول إلى المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين، وهو أمر لم يُسمح به منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبي بي سي: "لا تزال اللجنة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة المعتقلين، وتُشدد على الحاجة المُلحة لاستئناف زياراتها لجميع أماكن الاحتجاز. ونواصل طلب إمكانية الوصول في حوار ثنائي وسري مع الأطراف".

لا يزال تسعة وخمسون رهينة محتجزين في غزة، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. لم يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم طوال ثمانية عشر شهراً من الأسر، ويشعر أحباؤهم بقلق بالغ على سلامتهم.

بالنسبة للعديد من السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، كانت العودة إلى غزة لحظة احتفال ويأس في آن واحد.

قال أبو طويلة إن عائلته صُدمت بمظهره عند إطلاق سراحه، وأضاف أنه لا يزال متأثرًا بتجربته.

قال: "لا أستطيع فعل أي شيء بسبب إصابتي، فعيني تؤلمني، وتدمع، وأشعر بحكة، وجميع الحروق في جسدي تؤلمني أيضاً. هذا يزعجني كثيراً".

قال أحمد، وهو مراهق، إنه يريد الآن مغادرة غزة.

ويختم: "أريد الهجرة بسبب ما رأيناه في الاحتجاز، وبسبب العذاب النفسي الناجم عن خوفنا من القنابل التي تسقط على رؤوسنا. تمنينا الموت لكننا لم نجده".