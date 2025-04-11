ماتزال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، الاثنين 6 أبريل/ نيسان، ولقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تحظى بمساحة مهمة من تغطية وسائل إعلام دولية.

وعملت وسائل إعلام على تحليل تصريحات ومواقف عدة ذُكرت في الاجتماع، من أهمها تعليق ترامب الإيجابي عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحضور نتنياهو.

ففي صحيفة يني شفق التركية، كتب ياسين أكتاي -مستشار سابق للرئيس التركي وعضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم-مقالاً بعنوان "هل يتمكن ترامب من جعل إسرائيل تتصرف بعقلانية"؟

تحدث أكتاي عن استهداف إسرائيل لمواقع عسكرية وأسلحة في سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد و"بروز إمكانية تحقيق الاستقرار في سوريا".

وقال أكتاي إن إسرائيل شنت هجماتٍ على جميع الأهداف التي حددتها مسبقاً في سوريا، "وركّزت خصوصاً على قصف جميع المناطق التي يُحتمل أن تنشئ فيها تركيا قواعد عسكرية".

واستشهد أكتاي بتصريحات إسرائيلية ترى في النفوذ التركي المتنامي في سوريا بعد "الثورة" تهديداً لها.

ويعتبر أكتاي أن هذا التصور الإسرائيلي غير منطقي.

يرى أكتاي أن سوريا كانت البند الأبرز على أجندة نتنياهو خلال زيارته الثانية للولايات المتحدة.

ولفت إلى أن سياسة ترامب الداعية لسحب القوات الأمريكية من سوريا، والتي يتبناها منذ ولايته الأولى، لا تتناسب مع السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.

ويعتقد أكتاي بوجود خلاف جوهري بين الطرفين في هذا الشأن، إلا أن إرادة ترامب في ولايته الأولى اصطدمت بمقاومة البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، واعتراضات من داخل الحزب الجمهوري نفسه، فلم تتحقق بالكامل.

"يبدو أن ترامب في ولايته الثانية مصمم على موقفه رغم كل الأطراف، بما فيهم إسرائيل نفسها"، يوضخ أكتاي.

وبرأي الكاتب فأن رد ترامب على طلب نتنياهو مساعدته ضد تركيا يُقدِّم دليلاً قوياً جديداً على معالم "الترامبية" التي بدأت تتضح أكثر فأكثر.

ويشرح الكاتب أن مديح ترامب لأردوغان كان "بمثابة تحذير وتنبيه لإسرائيل ولنتنياهو ليأخذوا حذرهم".

ويعتقد أن استعداد ترامب للوساطة بين أردوغان ونتنياهو يتطلب من الأخير أن يكون أكثر عقلانية.

وأضاف: "يمكن اعتبار هذه التصريحات على أنها أول اعتراض جاد من الولايات المتحدة على المطالب الإسرائيلية المتكررة والمعتادة بأن تنصاع واشنطن لإسرائيل دون تردد".

ويعتقد أيضاً أن ترامب يرى في تركيا حليفاً جديداً وقوياً، وبالتالي فإن تهديدات نتنياهو لا تهمه كثيراً، لأن "ما يهم ترامب هو من يأتي بالمنفعة أو الضرر للولايات المتحدة".

وتساءل: هل يستطيع ترامب أن يُعلم إسرائيل كيفية التحلي بالعقلانية في قضية غزة؟

"خيارات محدودة أمام إسرائيل في وجه تركيا"

EPA خوذة على الأرض بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مطار حماة العسكري

قدمت الكاتبة نوريت يوحنان، تحليلاً في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بعنوان "إسرائيل ستضطر للتأقلم مع النفوذ التركي المتنامي في سوريا".

ترى يوحنان أن "تدخل تركيا المتزايد في سوريا بلغ مؤخراً نقطة توتر مع إسرائيل، بعد ضربات جوية إسرائيلية لثلاث قواعد جوية سورية كانت تركيا تسعى لاستخدامها".

رغم أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة سي إن إن تورك، كشف أن تركيا وإسرائيل تجريان محادثات على المستوى الفني لتجنب "المواجهات العسكرية" في سوريا، وفق الكاتبة.

تعتقد يوحنان أن لدى إسرائيل "خيارات محدودة" لمواجهة "القلق المتزايد في إسرائيل من ترسخ تركيا في سوريا".

وأشار التحليل إلى أن دعم ترامب لأردوغان "يقيّد قدرة إسرائيل على المناورة، تبني نهج الحد الأدنى في سوريا".

وعرّج التحليل إلى دور الرئيس الأمريكي في القضية وجاء فيه "ترامب يدفع إسرائيل إلى اتباع نهج الحد الأدنى في سوريا. ولتحديد الأولويات، سيتعين على إسرائيل الإصرار فقط على أهم خطوطها الحمراء، مثل منع نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر جنوب سوريا".

وتطرق التحليل للعلاقة التي تربط أنقرة بالإدارة السورية الجديدة.

وتقول أن نوايا تركيا في سوريا واضحة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد، وهي "ضمان وجود نظام مستقر وودود على حدودها الشرقية، يمكن حتى أن يدعم مصالح أنقرة الأمنية".

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، يبين التحليل أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، يبحث عن "ممولين وحلفاء استراتيجيين للحفاظ على الاقتصاد وعلى السيطرة العسكرية".

"لا تزال إسرائيل قلقة من الجانب العسكري في التدخل التركي المتنامي"، وفق يوحنان.

وتحدث التحليل عن عدم رصد أدلة مرئية على وجود قوات تركية في سوريا، خلافاً للوجود الروسي في عهد الأسد، الذي لا يزال قائماً.

"ترامب ونتنياهو يتجهان نحو عالم قبيح معاً"

Reuters

وكتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، مقالاً بعنوان "ترامب ونتنياهو يتجهان نحو عالم قبيح معاً"، معلقاً على لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الحالي.

يرى فريدمان أن ترامب ونتنياهو يسعيان لتقويض الدولة العميقة والسياسة التقليدية في الولايات المتحدة وإسرائيل والانتقال لمرحلة "ما بعد أمريكا" و"ما بعد إسرائيل".

يعتقد فريدمان أن "كلاً منهما يسعى إلى الاستبداد، ويعمل على تقويض سيادة القانون…وسحق الدولة العميقة".

ويعتقد الكاتب أن الزعيمين يحاول كل منهما توجيه أمته "نحو قومية عرقية ضيقة الأفق".

"كلٌّ منهما لا يُعامل معارضيه السياسيين كشرعيين، بل كأعداء داخليين، وكلٌّ منهما ملأ حكومته بأشخاص غير أكفاء، اختيروا عمداً للولاء له بدلاً من القوانين"، يقول فريدمان.

يضيف الكاتب: "كلٌّ منهما يُبعد بلاده عن حلفائها الديمقراطيين التقليديين. ويدّعي كل منهما التوسع الإقليمي كحقٍّ إلهي من (خليج أمريكا إلى غرينلاند) و(من الضفة الغربية إلى غزة)".

وتحدث الكاتب عن انشغال ترامب ونتنياهو في بناء عالم "ما بعد أمريكا" و"ما بعد إسرائيل".

ويرى أن الولايات المتحدة تتخلى عمداً عن هويتها الجوهرية كدولة ملتزمة بسيادة القانون في الداخل وتحسين أوضاع البشرية جمعاء في الخارج.

ويعتقد الكاتب أن ترامب تتعامل بازدراء مع حلفائها الديمقراطيين، المتمسكين بالسوق الحرة وسيادة القانون، مثل الاتحاد الأوروبي.

ووفق رؤية الكاتب فإن الإدارة الأمريكية الحالية غير مهتمة على الإطلاق بالحفاظ على قوتها الناعمة.

"يجهلون تماماً حقيقة مفادها أنه إذا فقدناها (القوة الناعمة) فإننا نفقد قدرتنا على إقناع الدول الأخرى بالانضمام إلينا في تشكيل عالم أكثر تقبلاً لمصالحنا وقيمنا، وهي الميزة الأعظم التي كانت لدينا دائما على حساب روسيا والصين"، يقول فريدمان.

وتحدث فريدمان عن إقدام نتنياهو على إقالة مسؤولين بسبب "عدم الولاء الكافي"، وتعرضه للمحاكم بتهم فساد، ومحاولته تقويض سلطة المحكمة العليا.

"اندمجت استراتيجيات ترامب ونتنياهو الداخلية تماماً مع تسليح معاداة السامية كوسيلة لإسكات المنتقدين أو نزع الشرعية عنهم"، وفق فريدمان.

ويضيف: "بصفتي يهودياً أمريكياً، لا أحتاج ولا أرغب في دفاع ترامب الساخر. فهو لا يزال الرجل الذي دافع، عن القوميين البيض والنازيين الجدد الذين احتجوا في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا…وتبنى حزب البديل من أجل ألمانيا الألماني المتعاطف مع النازية …".